Europarlamentarul PSD Mihai Tudose l-a criticat pe fostul premier Ilie Bolojan, căruia îi atribuie o parte din responsabilitatea pentru înrăutățirea situației economice a României. Prezent în podcastul „Contrapunct”, difuzat de EVZ România și moderat de Mirel Curea, social-democratul a afirmat că majorările de taxe și amânarea măsurilor de relansare economică au slăbit competitivitatea companiilor și au sporit presiunea asupra populației.

Mihai Tudose a contestat și ideea potrivit căreia PSD ar fi responsabil pentru toate problemele economice ale țării. El a afirmat că social-democrații au decis să părăsească guvernarea după ce propunerile lor privind relansarea economiei ar fi fost amânate, iar politica fiscală ar fi fost orientată spre majorări de taxe.

„Poate că cea mai mare greșeală a noastră a fost că nu am ieșit de la guvernare imediat sau la primul semn că lucrurile o iau razna complet din punct de vedere fiscal”, a declarat Mihai Tudose.

Europarlamentarul a criticat creșterea TVA și a susținut că PSD ar fi trebuit să se retragă mai devreme din guvernare. În opinia sa, măsurile fiscale au fost adoptate fără ca relansarea economică să primească prioritatea necesară.

Tudose a respins și ideea că reducerea cheltuielilor publice reprezintă, în sine, o dovadă suficientă a reformei administrative.

„S-au comasat județe, s-au comasat comune, au fost guverne cu 14 ministere, cu 12 ministere, s-au comasat agenții”, a afirmat acesta, criticând modul în care au fost prezentate măsurile adoptate de fostul Executiv.

Potrivit social-democratului, o reformă administrativă nu poate produce rezultate durabile dacă economia reală pierde capacitatea de a susține locurile de muncă și veniturile bugetare.

„Nu putem vorbi despre absolut nimic în România modernă, România dezvoltată, despre binele colectiv, binele individual, fără o economie care să meargă. De aici plecăm”, a spus Mihai Tudose.

În discuția cu Mirel Curea, Tudose a contestat și prezentarea reducerii deficitului bugetar drept o realizare suficientă, susținând că trebuie analizate inclusiv facturile neachitate și obligațiile financiare amânate.

El a folosit exemplul unei familii care își reduce cheltuielile, dar nu își mai plătește facturile și ratele, pentru a descrie ceea ce consideră că s-a întâmplat la nivelul finanțelor publice.

„E drept că între timp n-ați mai plătit curentul, n-ați plătit gazele, n-ați plătit canalizarea, eventual bunurile, n-ați plătit rata la mașină, rata la casă, copilul e descălțat și toată lumea moare de foame”, a afirmat europarlamentarul.

Tudose a susținut că România trebuie să acorde prioritate investițiilor care generează valoare adăugată, reindustrializării și sprijinirii companiilor capabile să producă și să exporte.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuției despre noul guvern condus de Luca Niculescu și despre măsurile necesare pentru redresarea economiei. Mihai Tudose a recunoscut că are așteptări de la noul premier desemnat, dar a subliniat că situația moștenită va fi dificil de gestionat.