Mihai Tudose: Europa are nevoie de un buget ambițios

Europarlamentarul Mihai Tudose, vicepreședinte al Comisiei pentru Securitate și Apărare din Parlamentul European, a declarat că Uniunea Europeană are nevoie de un buget ambițios pentru anii 2028-2034, pe măsura provocărilor cu care se confruntă UE, pe multiple planuri.

”Nu putem strânge cureaua, tocmai când trebuie dat un nou impuls economiei europene. Nu e o soluție nici mutatul banilor dintr-un buzunar în altul. Faptul că au apărut, în ultimii ani, noi provocări pentru Europa, în materie de apărare și competitivitate, nu ne obligă să tăiem de la agricultură și politica de coeziune – zone, de asemenea, cu rol strategic.

Din păcate, disputa dintre statele nordice, reunite de Germania în grupul ”Frugalilor”, și ”Prietenii Coeziunii”, strânși în jurul României și Italiei, ține prim-planul discuțiilor privind viitorul cadru financiar multianual.

Părerea mea e că asistăm la o falsă dispută, provocată, în mod păgubos, de teza reducerii bugetului propus de Comisia Europeană. Președinția irlandeză a Consiliului UE a mers pe aceeași logică și a avansat o variantă, ce se voia de compromis, dar care nu a mulțumit pe nimeni. Chiar dacă păstra bugetele pentru politicile esențiale (agricultura și coeziunea), proiectul irlandez a venit cu reduceri la apărare. Dintr-un raționament strict național: nimeni nu amenință Irlanda. Pentru noi și celelalte state de pe Flancul Estic, lucrurile sunt mai complicate...

S-a ajuns într-un blocaj, în care fiecare ține cu dinții de domeniul pe care-l consideră prioritar.

Soluția, dincolo de interese și egoisme naționale, constă în aducerea de noi venituri la bugetul Uniunii. Iar identificarea de resurse proprii, suplimentare, poate să înceapă cu taxarea giganților digitali și să continue cu ideea unui împrumut comun european”, a declarat eurodeputatul Mihai Tudose, membru al Grupului S&D din Parlamentul European.

Articol realizat cu sprijinul Grupului S&D:

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