Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-ar fi propus premierului și liderului PNL, Ilie Bolojan, un pact prin care social-democrații și liberalii să nu mai voteze proiectele inițiate de AUR în Parlament, potrivit unor surse politice citate de Mediafax. Propunerea ar fi fost făcută încă de săptămâna trecută, însă șeful liberalilor ar fi refuzat înțelegerea.

Discuțiile au loc într-un moment în care nici PSD, nici PNL nu dețin singure o majoritate absolută în Parlament, iar configurația actuală a Legislativului face dificilă formarea unei majorități stabile pentru susținerea unui guvern cu puteri depline.

Potrivit surselor citate, Sorin Grindeanu ar fi urmărit prin această propunere ca cele două formațiuni să își coordoneze voturile atunci când sunt supuse la vot proiecte parlamentare depuse de AUR. Bolojan nu ar fi acceptat însă pactul propus de liderul social-democrat.

Lipsa unei majorități parlamentare s-a reflectat și în negocierile privind învestirea unui nou guvern. Liberalii au transmis că nu vor susține un Executiv din care să facă parte miniștri social-democrați.

De cealaltă parte, PSD a anunțat încă de la sfârșitul lunii august că este dispus să susțină un guvern doar în condițiile în care acesta este unul social-democrat, fiind acceptată inclusiv varianta unui premier tehnocrat.

În acest context, proiectele depuse de AUR în Parlament reprezintă un alt punct de tensiune între formațiunile politice. Printre inițiativele partidului se numără și un proiect prin care oficialii și șefii instituțiilor publice ar urma să fie obligați să sărute drapelul național cu ocazia unei zile dedicate acestei sărbători.

Proiectul prevede și sancțiuni pentru cei care refuză să respecte această obligație. Potrivit propunerii, persoanele vizate ar putea fi amendate cu până la 10.000 de lei.

În lipsa unei majorități clare, fiecare vot din Parlament poate deveni decisiv, iar poziționarea PSD și PNL față de proiectele AUR poate influența în continuare echilibrul politic din Legislativ.