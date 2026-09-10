AUR rămâne principalul partid în intențiile de vot ale românilor, la patru luni de la declanșarea crizei politice. Formațiunea este creditată cu 39,7% dintre opțiunile de vot, cu peste 20 de procente înaintea partidului aflat pe locul al doilea, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP, publicat joi. În același timp, PNL pierde poziția secundă ocupată în luna mai și coboară pe locul al treilea.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 39,7% dintre respondenții care au indicat o opțiune de vot ar alege AUR. Partidul se află în creștere față de luna mai, când era cotat cu 38,2%, potrivit sondajului INSCOP.

Pe locul al doilea se află PSD, cu 18,7%. Partidul ocupa poziția a treia în luna mai, după moțiunea de cenzură, când aveau 17,8%.

PNL înregistrează o scădere mai accentuată. Liberalii sunt creditați de sondajul INSCOP în septembrie cu 16,3%, față de 20,3% în luna mai.

USR ocupă poziția a patra, cu 9%, în ușoară scădere față de cele 10% înregistrate în mai.

UDMR este în creștere, de la 5% la 5,5%. În cazul celorlalte formațiuni parlamentare, SOS se menține la aproximativ jumătatea pragului electoral, cu 2,7%, față de 2,9% în mai. POT ajunge la 2,7%, în creștere față de 1,9% în luna mai.

O evoluție pozitivă este înregistrată de SENS, care ajunge în septembrie la 4,1%, față de 2,5% în urmă cu patru luni. Formațiunea rămâne, însă, sub pragul parlamentar.

Procentele prezentate sunt calculate pe baza răspunsurilor persoanelor care au indicat un partid, din totalul eșantionului.

Situația este diferită atunci când sunt analizate doar răspunsurile alegătorilor care declară că vor merge sigur la urne.

În acest caz, AUR se menține pe primul loc, cu 40,2%. PNL ocupă poziția secundă, cu 17,2%, urmat de PSD, cu 16,4%.

USR este creditat cu 11,4% în rândul electoratului mobilizat. În total, 56,7% dintre respondenți spun că vor participa sigur la vot.

Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, consideră că prelungirea crizei politice afectează electoral partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare.

„Prelungirea excesivă a crizei politice, cu toate costurile de economice, sociale și de imagine, tinde să aplatizeze scorurile electorale ale partidelor care au compus fosta coaliție de guvernare, nicunul nedepășind pragul de 20%”, a declarat Ștefureac.

Potrivit acestuia, PNL a beneficiat inițial de un avans după moțiunea de cenzură, însă cele patru luni de guvern interimar au dus la erodarea acelui capital electoral. „Dacă imediat după moțiunea de cenzură, PNL a înregistrat un salt electoral important, cele 4 luni de guvern interimar au erodat capitalul electoral acumulat în acel context de liberali care au revenit la procentele de dinainte de moțiunea de cenzură. PSD și USR se stabilizează, cu foarte ușoare recuperări de alegători mai ales în zona votanților mobilizați, iar AUR se menține în jurul procentului de 40%”, a precizat directorul INSCOP.

Datele tehnice ale sondajului INSCOP

Sondajul a fost realizat în perioada 1 – 7 septembrie 2026, prin interviuri telefonice CATI, pe un eșantion de 1.100 de persoane. Eroarea maximă admisă este de ± 3%, la un nivel de încredere de 95%.