Sute de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat miercuri, pe parcursul întregii zile, în fața Arestului Central din București, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit relatărilor din timpul protestului, numărul manifestanților a crescut în cursul serii, iar aceștia au continuat să scandeze pentru eliberarea lui Georgescu.

Susținătorii au anunțat că vor reveni joi și că intenționează să se adune într-un număr mai mare în zona statuii lui Mihai Eminescu de pe strada George Georgescu. Protestatarii contestă decizia instanței și susțin că dosarul în care este cercetat fostul candidat are caracter politic.

Un moment care a atras atenția în timpul manifestației de miercuri a fost apariția naistului Nicolae Voiculeț, care a interpretat Imnul Național al României în fața celor adunați. Imaginile momentului au fost distribuite ulterior și de Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu.

Aceasta a transmis, într-un mesaj publicat miercuri seară, că protestatarii au trecut împreună prin prima noapte și le-a cerut susținătorilor să își păstreze credința și speranța.

„A trecut o noapte. Împreună. Începe a doua. Sub Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului”, a scris Cristela Georgescu. Ea a invocat, în mesaj, puterea rugăciunii și a postului și a afirmat că Dumnezeu „are întotdeauna ultimul cuvânt”.

Protestele au loc după ce Curtea de Apel București a decis marți arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Hotărârea este definitivă și a fost pronunțată după ce procurorii DIICOT au contestat decizia Tribunalului București, care dispusese anterior control judiciar.

Fostul candidat este cercetat într-un dosar în care procurorii îl acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Anchetatorii susțin că un om de afaceri ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 1,1 milioane de euro în urma unei presupuse scheme de obținere a unei finanțări externe. Georgescu contestă acuzațiile, iar până la o hotărâre definitivă beneficiază de prezumția de nevinovăție.