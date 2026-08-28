Actualitate

România, aur și record mondial la Mondialele de canotaj. Adriana Adam și Simona Radiș au câștigat finala de la Amsterdam

Comentează știrea
România, aur și record mondial la Mondialele de canotaj. Adriana Adam și Simona Radiș au câștigat finala de la AmsterdamSimona Radiș, Adriana Adam. Sursa foto: Federația Română de Canotaj
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

România a cucerit, vineri, medalia de aur la Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam, în proba feminină de dublu rame. Adriana Adam și Simona Radiș au câștigat finala cu timpul de 6 minute, 49 de secunde și 86 de sutimi. Pe locurile următoare s-au clasat Franța, cu 6:56.21, și Statele Unite, cu 6:59.76.

Româncele au stabilit și un nou record mondial în această probă, depășind performanța realizată în 2014 de britanicele Helen Glover și Heather Stanning, tot pe lacul Bosbaan. PentruSimona Radiș, acesta este al șaselea titlu mondial din carieră.

Locul al patrulea pentru România la dublu rame masculin

În finala probei masculine de dublu rame, Ștefan Constantin Berariu și Florin Sorin Lehaci au încheiat pe locul al patrulea, cu timpul de 6:24.35. Medalia de aur a revenit Noii Zeelande, cu 6:16.62, argintul a fost câștigat de Australia, cu 6:18.50, iar bronzul a revenit Italiei, cu 6:19.68.

Ștefan Berariu, Florin Lehaci

Ștefan Berariu și Florin Lehaci. Sursa foto: Federația Română de Canotaj

Mihai Chiruță, calificat în semifinalele probei de simplu

Mihai Chiruță s-a calificat în semifinalele probei de schif simplu masculin, după ce a ocupat locul al treilea în al patrulea sfert de finală. Sportivul român a încheiat cursa în 6:50.44, fiind devansat de un reprezentant al Statelor Unite, care a terminat în 6:42.36, și de un sportiv din Franța, cu timpul de 6:46.08.

Bianca Ifteni va evolua în Finala C

La schif simplu feminin, Bianca Ifteni s-a clasat pe locul al cincilea în al treilea sfert de finală, cu timpul de 7:38.23. În urma acestui rezultat, sportiva română va evolua în Finala C.

Andrei Cornea și Marian Enache, locul șase în Finala B

În proba de dublu vâsle masculin, Andrei Cornea și Marian Enache au încheiat pe locul al șaselea, ultimul, în Finala B, cu timpul de 6:21.94.

Stiri calde

23:59 - O televiziune evazionistă lasă o gaură uriașă la bugetul de stat. Angajații, fără pensii, fără asigurări de sănătate....

23:50 - Povestea lui Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Întâlnirea care i-a schimbat viața

23:41 - Legea ANI a fost publicată în Monitorul Oficial. Dominic Fritz, vizat de prevederea privind încetarea mandatului

23:33 - Alcaraz, detronat de Sinner în clasamentul veniturilor. Diferența dintre cei doi rivali

23:24 - Petrolul câștigă la Cluj și urcă pe locul secund în Superligă. Victorie cu 3-2 pentru ploieșteni

23:14 - Doi români, printre victimele incendiului din Thusis. Precizările MAE

23:05 - Mîhailo Fedorov, demis de Zelenski, îl va consilia pe ministrul italian al Apărării

22:50 - Covorul roșu care îi așteaptă pe șoferi la intrarea în localități. Ce a montat CNAIR

HAI România!

Dosarele secrete KGB! Ce s-a întâmplat în 1989 și cine a condus din umbră România? 💣🔥

Dosarele secrete KGB! Ce s-a întâmplat în 1989 și cine a condus din umbră România? 💣🔥

România captivă într-o ucigașă incertitudine

România captivă într-o ucigașă incertitudine

Boierul modern și agri-cultura

Boierul modern și agri-cultura

Proiecte speciale