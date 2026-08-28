România a cucerit, vineri, medalia de aur la Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam, în proba feminină de dublu rame. Adriana Adam și Simona Radiș au câștigat finala cu timpul de 6 minute, 49 de secunde și 86 de sutimi. Pe locurile următoare s-au clasat Franța, cu 6:56.21, și Statele Unite, cu 6:59.76.

Româncele au stabilit și un nou record mondial în această probă, depășind performanța realizată în 2014 de britanicele Helen Glover și Heather Stanning, tot pe lacul Bosbaan. PentruSimona Radiș, acesta este al șaselea titlu mondial din carieră.

În finala probei masculine de dublu rame, Ștefan Constantin Berariu și Florin Sorin Lehaci au încheiat pe locul al patrulea, cu timpul de 6:24.35. Medalia de aur a revenit Noii Zeelande, cu 6:16.62, argintul a fost câștigat de Australia, cu 6:18.50, iar bronzul a revenit Italiei, cu 6:19.68.

Mihai Chiruță s-a calificat în semifinalele probei de schif simplu masculin, după ce a ocupat locul al treilea în al patrulea sfert de finală. Sportivul român a încheiat cursa în 6:50.44, fiind devansat de un reprezentant al Statelor Unite, care a terminat în 6:42.36, și de un sportiv din Franța, cu timpul de 6:46.08.

La schif simplu feminin, Bianca Ifteni s-a clasat pe locul al cincilea în al treilea sfert de finală, cu timpul de 7:38.23. În urma acestui rezultat, sportiva română va evolua în Finala C.

În proba de dublu vâsle masculin, Andrei Cornea și Marian Enache au încheiat pe locul al șaselea, ultimul, în Finala B, cu timpul de 6:21.94.