Fluviul Fitzroy din Australia, unde trăiesc crocodili marini, a fost confirmat oficial drept locul de desfășurare a probelor de canotaj, paracanotaj, caiac-canoe și paracaiac-canoe la Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Brisbane din 2032. Decizia vine după o evaluare tehnică independentă, realizată pentru a verifica dacă apele fluviului pot asigura condiții corecte și constante de concurs.

Locul competițiilor va fi în zona Rockhampton, la aproximativ 600 de kilometri nord de Brisbane. Alegerea a fost însoțită de controverse, în special din cauza condițiilor naturale ale fluviului și a prezenței crocodililor marini.

Spre deosebire de o bază nautică construită special pentru competiții, Fitzroy este un curs natural de apă. Înaintea deciziei au existat întrebări legate de debitele fluviului, nivelul apei, curenți, maree, vânt și riscul de inundații, factori care ar putea influența desfășurarea unei competiții de nivel olimpic.

Evaluarea independentă a analizat inclusiv comportamentul fluviului în diferite condiții meteorologice și hidrologice. Au fost realizate măsurători ale albiei și traseului, teste pe apă și simulări privind debitele, nivelurile apei, vântul și valurile.

Concluzia a fost că traseul poate oferi condiții sigure, echitabile și constante pentru probele olimpice și paralimpice. World Rowing și Paddle Worldwide au aprobat rezultatele evaluării și au confirmat că Fitzroy poate găzdui competițiile.

Unul dintre cele mai discutate aspecte este prezența crocodililor marini în sistemul fluviului. Fitzroy se află în zona sudică a arealului de reproducere a crocodililor marini din Queensland, iar în regiune au fost observate exemplare de dimensiuni considerabile.

Problema faunei sălbatice nu a fost însă criteriul principal al evaluării tehnice care a stat la baza aprobării traseului. Organizatorii urmează să stabilească proceduri speciale pentru situațiile în care un crocodil este observat în zona competiției.

Alegerea Rockhampton a generat critici și din alte motive. Unele federații și reprezentanți ai canotajului au ridicat întrebări privind amplasarea competițiilor la distanță de Brisbane, condițiile de cazare pentru sportivi și spectatori și infrastructura necesară din Australia.

Anterior, fusese analizată și construirea unei baze nautice specializate în sud-estul Queenslandului, însă varianta Fitzroy a continuat să avanseze.

Confirmarea actuală pune capăt unei perioade de incertitudine privind locul în care vor avea loc probele de canotaj și caiac-canoe la Brisbane 2032. Organizatorii vor trece acum la etapa de planificare detaliată, proiectare și dezvoltare a infrastructurii necesare pentru competiții.