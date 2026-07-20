Cvadrupleți identici, concepuți natural, născuți în Australia

O femeie din Australia a născut cvadrupleți identici, concepuți pe cale naturală, după o sarcină descrisă ca fiind „cu risc extrem de ridicat” de Spitalul Regal Brisbane, potrivit BBC.

Cele patru fete, care au fost născute prin cezariană la 28 de săptămâni și patru zile pe 14 iulie, erau cvadrupleți monozigoți - în care un singur ovul fertilizat se divide în patru embrioni.

Spitalul a declarat că mama fetelor, Jenitar Na'amoana, în vârstă de 34 de ani, și soțul ei, Jortham, aveau deja patru copii și au fost luați prin „surprindere imensă” când li s-a spus că se așteaptă la cvadrupleți.

Dr. Alexa Bendall, care a îngrijit-o pe mamă de la începutul sarcinii, a estimat că cvadrupleții identici apar „la una din 15 milioane de sarcini” și a spus „dar să împărtășească aceeași placentă - acest lucru este nemaiauzit”.

Bendall, specialistă în medicină materno-fetală și obstetriciană, a declarat că o astfel de sarcină prezintă un risc foarte ridicat, spitalul internând-o pe Na'amoana la 25 de săptămâni pentru a putea fi monitorizată.

„Întotdeauna am spus că, dacă am putea să o ducem la 28 de săptămâni, ne-am descurca bine”, a spus Bendall.

„Așadar, faptul că avem patru bebeluși frumoși și sănătoși născuți la 28 de săptămâni și patru zile este incredibil și suntem foarte fericiți să facem parte din asta”, a adăugat ea.

„Jenitar a luat totul cu ușurință încă din prima zi... a reușit cumva să evite fiecare complicație și risc atât pentru ea, cât și pentru bebelușii ei”, a spus Bendall.

Nou-născutele au fost numite Emily, Harriet, Catherine și, de asemenea, Alexa, după Alexa Bendall, care a descris-o ca fiind „un omagiu frumos”.

Bebelușii vor rămâne în unitatea de terapie intensivă neonatală a spitalului până când vor ajunge la termen și „în prezent se simt extrem de bine”, a adăugat Bendall.

Ceilalți copii ai părinților au între unu și 10 ani, iar mama a lansat recent o campanie online de strângere de fonduri pentru a ajuta la cumpărarea unei autoutilitare cu cel puțin 10 locuri.

Într-un mesaj transmis alături de strângerea de fonduri, care a primit deja peste 37.000 de dolari australieni (19.261 de lire sterline) în donații, Na'amoana a scris: „Cele patru miracole prețioase ale noastre au ajuns în siguranță și, deși inimile noastre sunt pline de recunoștință, realitatea îngrijirii a patru nou-născuți simultan a adus provocări pe care nu ni le-am fi putut imagina niciodată.”

Cvadrupleții concepuți natural sunt extrem de rari, medicii estimând probabilitatea la aproximativ una la 700.000 de nașteri.