Președintele Consiliului Național de Conducere al partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Petrișor Peiu, a declarat, în exclusivitate pentru EvZ.ro, că președintele Nicușor Dan i-a întrebat, la consultările de la Palatul Cotroceni, dacă ar accepta un premier tehnocrat.

Întrebat dacă la consultarea AUR cu președintele Nicușor Dan, acesta a adus în discuție ideea desemnării unui premier tehnocrat, Petrișor Peiu a confirmat.

Totuși, președintele Nicușor Dan nu a rostit numele persoanei la care se gândește ca posibil premier tehnocrat, a mai precizat senatorul AUR.

În ce privește varianta AUR, senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat că a fost pusă pe masa președintelui României cea a alegerilor anticipate.

Senatorul Peiu a reluat astfel una dintre ideile anunțate și anterior de AUR, anume că, dacă nu se găsește o formulă de guvernare și o majoritate parlamentară care să o susțină, este mai bine ca decizia să fie luată de electorat, prin convocarea de alegeri anticipate.

Declarațiile senatorului AUR vin imediat după consultările organizate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, a treia rundă de la căderea Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură.

Reamintim că, între timp, prima propunere de premier, în persoana lui Eugen Tomac, a căzut după ce acesta a anunțat, la câteva zile de la desemnare, că se retrage.

O a doua propunere de premier, în persoana lui Adrian Veștea, a căzut la vot în Parlament, după ce PNL, USR și UDMR, pe de o parte, și AUR, de calaltă parte, au refuzat să-i acorde încrederea.

Joi, la ieșirea de la consultările de la Cotroceni, George Simion l-a acuzat pe președinte că menține România într-un blocaj politic și a susținut că AUR este ținut departe de guvernare.

„Sunt aproape trei luni de când Nicușor Dan ține țara-n blocaj. E vinovat pentru că ține AUR departe de guvernare. AUR își asumă guvernarea”, a declarat liderul formațiunii.