Nicușor Dan vrea tehnocrat, confirmă Petrișor Peiu. AUR vrea alegeri anticipate
- Iuliu Vlădescu
- 17 septembrie 2026, 11:38
Președintele Consiliului Național de Conducere al partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Petrișor Peiu, a declarat, în exclusivitate pentru EvZ.ro, că președintele Nicușor Dan i-a întrebat, la consultările de la Palatul Cotroceni, dacă ar accepta un premier tehnocrat.
Nicușor Dan ar vrea premier tehnocrat, confirmă Petrișor Peiu
Întrebat dacă la consultarea AUR cu președintele Nicușor Dan, acesta a adus în discuție ideea desemnării unui premier tehnocrat, Petrișor Peiu a confirmat.
Totuși, președintele Nicușor Dan nu a rostit numele persoanei la care se gândește ca posibil premier tehnocrat, a mai precizat senatorul AUR.
În ce privește varianta AUR, senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat că a fost pusă pe masa președintelui României cea a alegerilor anticipate.
AUR vrea anticipate
Senatorul Peiu a reluat astfel una dintre ideile anunțate și anterior de AUR, anume că, dacă nu se găsește o formulă de guvernare și o majoritate parlamentară care să o susțină, este mai bine ca decizia să fie luată de electorat, prin convocarea de alegeri anticipate.
Declarațiile senatorului AUR vin imediat după consultările organizate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, a treia rundă de la căderea Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură.
Două propuneri anterioare, un politician și un tehnocrat, au căzut
Reamintim că, între timp, prima propunere de premier, în persoana lui Eugen Tomac, a căzut după ce acesta a anunțat, la câteva zile de la desemnare, că se retrage.
O a doua propunere de premier, în persoana lui Adrian Veștea, a căzut la vot în Parlament, după ce PNL, USR și UDMR, pe de o parte, și AUR, de calaltă parte, au refuzat să-i acorde încrederea.
Joi, la ieșirea de la consultările de la Cotroceni, George Simion l-a acuzat pe președinte că menține România într-un blocaj politic și a susținut că AUR este ținut departe de guvernare.
„Sunt aproape trei luni de când Nicușor Dan ține țara-n blocaj. E vinovat pentru că ține AUR departe de guvernare. AUR își asumă guvernarea”, a declarat liderul formațiunii.