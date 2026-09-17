Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat joi, după consultările cu președintele Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni, că România are nevoie de un guvern condus de un premier credibil, cu miniștri competenți și un program adaptat situației economice.

Liderul liberalilor a indicat și principalele direcții pe care noul Executiv ar trebui să le urmărească, de la controlul cheltuielilor și al deficitului până la investiții, reformarea administrației și reducerea costurilor energiei.

Declarațiile au fost făcute în contextul consultărilor convocate de Nicușor Dan pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Discuțiile au loc pe fondul crizei politice și al dificultăților partidelor parlamentare de a ajunge la o formulă de guvernare care să poată obține sprijinul Parlamentului.

Bolojan a prezentat criteriile pe care PNL le consideră importante pentru formarea noului Guvern.

„România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și de un program care ține cont de realitățile economiei noastre”, a declarat liderul liberalilor.

Potrivit acestuia, aceste criterii ar trebui respectate indiferent de persoana care va fi nominalizată pentru funcția de premier. Bolojan a subliniat că viitorul Executiv va trebui să poată gestiona în continuare presiunile asupra finanțelor publice și să mențină controlul asupra cheltuielilor statului.

Una dintre priorități este limitarea deficitului și a datoriei publice, în condițiile în care România se află într-un proces de consolidare fiscală.

Ilie Bolojan a susținut că modelul economic al României trebuie să acorde un rol mai important investițiilor, muncii și productivității.

„O economie care nu se dezvoltă și nu funcționează doar pe credit și pe consum, ci o economie care se bazează pe o componentă tot mai importantă de investiții, de muncă, de creșterea productivității”, a afirmat Bolojan.

Poziția este în linie cu mesajele transmise de premierul interimar în ultimele săptămâni. Pe 7 septembrie, Bolojan afirma că România are nevoie rapid de un guvern care să continue schimbarea modelului economic de la consum spre investiții și să țină sub control cheltuielile statului.

Un alt obiectiv indicat de liderul PNL este reforma administrației publice. Bolojan a menționat necesitatea continuării măsurilor de reducere a cheltuielilor, precum și a proceselor de debirocratizare și descentralizare.

În viziunea prezentată de acesta, viitorul Guvern ar trebui să urmărească eficientizarea aparatului de stat și utilizarea mai atentă a resurselor publice.

Tema controlului cheltuielilor a fost abordată și în discuțiile recente cu reprezentanții investitorilor. Potrivit Guvernului, întâlnirea din 8 septembrie a vizat inclusiv deficitul bugetar, costurile de finanțare ale statului, absorbția fondurilor europene și continuarea reformelor.

Bolojan a inclus sectorul energetic între domeniile care ar trebui să primească atenție din partea viitorului Executiv.

Obiectivul enunțat este dezvoltarea proiectelor energetice astfel încât România să poată ajunge, în următorii ani, la prețuri mai mici pentru consumatori și la o competitivitate mai ridicată pentru companii.

„Este nevoie să urmărească proiectele din domeniul energetic, în așa fel încât în anii următori prețul energiei să fie mai redus în România, atât pentru populație, dar și pentru competitivitatea firmelor”, a spus liderul PNL.

Investițiile în energie au devenit un subiect important în ultimele luni, pe fondul dezechilibrelor din sistem și al necesității unor noi capacități de producție și stocare. Guvernul a anunțat, de exemplu, finanțări de 150 de milioane de euro pentru noi instalații de stocare a energiei electrice.

Bolojan a precizat că PNL va purta discuții cu premierul desemnat și va analiza atât programul de guvernare, cât și componența viitorului Executiv.

„În condițiile în care programul pe care îl va propune, echipa pe care o va propune vor respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat”, a declarat președintele PNL.

Consultările de la Cotroceni au loc într-un moment în care partidele parlamentare încearcă să identifice o formulă care să permită instalarea unui nou Executiv. Programul oficial al consultărilor convocat de Nicușor Dan a inclus PSD, AUR, PNL, USR, UDMR și reprezentanții celorlalte grupuri parlamentare.

Înaintea consultărilor, formațiunile politice au avut poziții diferite privind formula viitorului Guvern. Mediafax relata că partidele fostei coaliții nu reușiseră să ajungă la o majoritate pentru una dintre variantele de premier discutate anterior, printre numele vehiculate aflându-se Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan.

Pentru PNL, una dintre mizele actualelor negocieri este încheierea perioadei de provizorat și formarea unui Executiv capabil să continue măsurile privind finanțele publice, investițiile și reformele administrative.

În acest context, mesajul transmis de Bolojan este că viitorul Guvern ar trebui să combine stabilitatea politică cu un program economic orientat spre controlul deficitului, investiții și creșterea productivității.