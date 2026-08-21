Turneele de Grand Slam înființează un consiliu al jucătorilor

Cele patru competiții de Grand Slam – Australian Open, Roland-Garros, Wimbledon și US Open – pregătesc înființarea unui organism consultativ destinat jucătorilor, într-un moment în care tensiunile dintre sportivi și organizatorii marilor turnee s-au accentuat din cauza împărțirii veniturilor.

Potrivit unui comunicat comun publicat joi, „Consiliul consultativ al jucătorilor de Grand Slam” își va începe activitatea după ediția din acest an a US Open, programată între 30 august și 13 septembrie. Noua structură ar urma să ofere un cadru oficial pentru discuții directe între jucători și organizatorii celor patru turnee majore.

Componența și modul de funcționare ale consiliului nu au fost încă stabilite. Organizatorii susțin că lucrează, împreună cu reprezentanții jucătorilor de tenis, la definirea numărului de membri, a atribuțiilor și a structurii operaționale.

Inițiativa vine după luni de negocieri privind partea din veniturile generate de turnee care revine sportivilor. Mai mulți jucători și jucătoare importante cer ca această proporție să crească de la aproximativ 15% la 22%.

Nemulțumirile au devenit vizibile inclusiv în timpul turneului de la Roland-Garros. Mai mulți sportivi de top, printre care lidera mondială Arina Sabalenka, Iga Swiatek și americanul Taylor Fritz, au redus participarea la obligațiile media, limitându-le la aproximativ 15 minute. Sabalenka a avertizat chiar că ar putea recurge la un boicot complet al turneelor de Grand Slam.

Americanul Ben Shelton, ocupantul locului 6 mondial, a salutat crearea noului organism și a apreciat că jucătorii vor avea astfel posibilitatea de a participa mai direct la deciziile privind viitorul competițiilor.

„Să avem un loc la masa negocierilor turneelor de Grand Slam este ceva ce ne-am dorit de ceva vreme; așa că sunt foarte fericit”, a declarat Shelton. El a adăugat că noul cadru le va permite sportivilor să-și exprime punctele de vedere și să contribuie la decizii care depășesc strict ceea ce se întâmplă pe teren.

Consiliul ar putea avea inclusiv un rol în formularea unor recomandări privind programele destinate sprijinirii jucătorilor.

În aceeași zi, Federația Americană de Tenis (USTA), organizatoarea US Open, a anunțat lansarea unui program cu un buget inițial de 2 milioane de dolari. Acesta urmărește completarea sistemelor de pensii existente și acordarea unor beneficii sportivilor în perioade importante ale carierei și la retragerea din activitate.

USTA a anunțat și o creștere de 20% a fondului total de premiere de la US Open. Pentru prima dată, acesta va depăși pragul de 100 de milioane de dolari, urmând să ajungă la 108 milioane de dolari.