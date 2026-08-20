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Halep reacționează după testul pozitiv al lui Kyrgios: Nu lovi niciodată pe cineva când este la pământ

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Halep reacționează după testul pozitiv al lui Kyrgios: Nu lovi niciodată pe cineva când este la pământSimona Halep. Sursă foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Retrasă din tenisul profesionist în februarie 2025, Simona Halep a avut o reacție publică după ce australianul Nick Kyrgios a fost depistat pozitiv la un control antidoping. Mesajul româncei vine la aproximativ trei ani după ce ea însăși a trecut printr-un caz de dopaj și după ce Kyrgios a făcut atunci comentarii critice la adresa sa.

Halep: Viaţa are un mod ciudat de a răsturna situaţiile

Simona Halep, fost lider mondial și câștigătoare a 24 de turnee WTA, a publicat pe Instagram un mesaj cu o referire evidentă la situația actuală a australianului.

„Nu lovi niciodată pe cineva când este la pământ. Viaţa are un mod ciudat de a răsturna situaţiile şi un mod şi mai ciudat de a scoate la iveală diferenţa dintre un accident şi o alegere personală”, a transmis fosta jucătoare.

Cum s-a purtat Kyrgios când a fost suspendată Simona Halep

Reacția vine în contextul în care Halep și Kyrgios au avut poziții diferite în 2022, când românca a fost suspendată provizoriu după ce un test efectuat la US Open a indicat prezența unei substanțe interzise. Suspendarea inițială de patru ani a fost ulterior redusă la nouă luni de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, după apelul formulat de Halep.

În perioada respectivă, Kyrgios a comentat public cazul româncei, punând sub semnul întrebării explicațiile oferite de aceasta și criticând modul în care unii sportivi își justifică rezultatele testelor antidoping.

Nick Kyrgios

Nick Kyrgios. Sursa foto: Facebook

Kyrgios, lupul moralist?

Australianul a avut ulterior o atitudine similară și în cazul lui Jannik Sinner. Italianul a fost depistat pozitiv la un steroid anabolizant în 2025 și a susținut că substanța a ajuns accidental în organismul său. Sinner a primit o suspendare de trei luni.

Kyrgios a contestat atunci vehement decizia, considerând că tenisul nu aplică aceleași standarde tuturor sportivilor. El a susținut că un rezultat pozitiv nu poate fi tratat cu aceeași indulgență indiferent dacă substanța interzisă a fost consumată intenționat sau a ajuns accidental în organism.

În cazul lui Kyrgios, acesta a declarat că își asumă responsabilitatea pentru rezultatul pozitiv. Situația a readus în atenție controversele legate de dopaj și de diferențele dintre cazurile sportivilor.

Mesajul lui Halep nu menționează explicit numele australianului, însă referirea la „diferenţa dintre un accident şi o alegere personală” este interpretată în contextul recentelor declarații și al trecutului celor doi.

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