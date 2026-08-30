Roger Federer, în lacrimi la intrarea în Hall of Fame

Roger Federer a trăit un moment profund emoționant la Newport, unde a fost primit oficial în International Tennis Hall of Fame. Fostul lider mondial, ajuns la 45 de ani, a vorbit despre relația sa cu tenisul, despre oamenii care i-au fost alături de-a lungul carierei și despre legătura pe care o va păstra cu sportul chiar și după retragerea din activitate, potrivit Reuters.

În timpul discursului, elvețianul a avut momente în care cu greu și-a stăpânit emoțiile. Federer a împărțit ceremonia de la Newport cu fosta jucătoare și jurnalista Mary Carillo, care a fost, la rândul ei, inclusă în prestigioasa galerie a tenisului.

„Este o onoare uriașă, una dintre cele mai importante pe care le-am primit vreodată. Totuși, faima nu a fost niciodată ceea ce am urmărit. Mi-am dorit să-mi construiesc viața în jurul unui lucru pe care îl iubesc și să-l împărtășesc cu oameni care simt aceeași pasiune pentru tenis”, a spus Federer.

Cariera sa rămâne una dintre cele mai impresionante din istoria sportului. Elvețianul a cucerit 20 de trofee de Grand Slam, dintre care opt la Wimbledon, șase la Australian Open, cinci la US Open și unul la Roland Garros. A ocupat prima poziție în clasamentul ATP timp de 310 săptămâni și s-a retras în 2022, după ce adunase 103 titluri în circuitul profesionist.

Federer a făcut și o glumă despre imaginea sa inconfundabilă de pe teren. El a povestit că, de-a lungul carierei, ar fi folosit peste 5.000 de bentițe și că, în mod obișnuit, prefera să poarte două perechi de șosete.

What an incredible evening spent honouring not only a phenomenal player, but a phenomenal person, @rogerfederer, as he's inducted into the @TennisHalloFame ♥️#InductionCelebration #CloserToGreatness pic.twitter.com/iq6TbRiSo8 — ATP Tour (@atptour) August 30, 2026

Dincolo de statistici și trofee, însă, Federer a insistat asupra modului în care a încercat să privească jocul. A vorbit despre dorința de a varia permanent și de a-și surprinde adversarii, fie că venea la fileu, schimba poziția în teren sau ataca returul.

Una dintre ideile care i-au definit stilul a fost SABR, abrevierea pentru „Sneak Attack by Roger”, o tactică prin care elvețianul avansa agresiv după retur pentru a pune presiune imediată asupra adversarului.

„Pentru mine, era important să încerc lucruri diferite pe teren și să creez ceva care să nu mai fi fost văzut înainte. Dar, privind acum în urmă, îmi dau seama că lucrurile cu adevărat importante s-au întâmplat în mare parte în afara terenului”, a explicat Federer.

Cel mai emoționant moment al serii a venit atunci când fostul campion le-a mulțumit celor care i-au fost alături în carieră. Antrenori, medici, familie și prieteni au fost menționați în discurs, iar Federer a avut un mesaj special pentru soția sa, Mirka. Aceasta a vorbit, la rândul ei, despre omul din spatele campionului și despre calitățile sale de soț, tată și prieten.

Ceremonia a avut și o puternică încărcătură simbolică pentru Elveția. Federer și-a amintit perioada în care, adolescent fiind, urmărea tenisul cu pasiune și era copil de mingi la Basel. Acum, numele său este înscris definitiv printre cele mai importante figuri din istoria acestui sport.

„Încă scriu scrisoarea mea de dragoste pentru tenis”, a declarat Federer. „Cariera mea de jucător s-a încheiat, dar tenisul va rămâne mereu legat de lucrurile care contează cel mai mult pentru mine.”

Fostul campion consideră că sportul i-a influențat nu doar parcursul profesional, ci și viața personală. Familia, prietenii și oamenii pe care i-a cunoscut în ultimele patru decenii sunt, în viziunea sa, parte din aceeași poveste.

„Tenisul a contribuit la construirea vieții pe care o am astăzi. De aceea, nu privesc acest moment ca pe un adio”, a transmis el.

Federer a vorbit și despre generațiile de campioni alături de care a avut privilegiul să joace. I-a amintit pe Andre Agassi, Lleyton Hewitt, Andy Roddick, Rafael Nadal și Novak Djokovic și a subliniat cât de norocos se consideră că a putut traversa mai multe epoci ale tenisului.

Mesajul său final nu a fost însă despre trecut, ci despre viitor.

Federer le-a transmis noilor generații să nu piardă curajul de a experimenta și să nu uite partea umană a sportului. În opinia sa, tenisul trebuie să evolueze odată cu profesionalizarea și extinderea sa la nivel mondial, însă fără să renunțe la camaraderie și la bucuria autentică a jocului.

„La un moment dat, fiecare dintre noi părăsește terenul. Sportul, însă, merge mai departe. Sper ca jucătorii să rămână curioși, să aibă curajul să-și asume riscuri și să fie ei înșiși. Să încerce lucruri pe care nu le-am mai văzut și să ducă tenisul către următorul nivel”, a spus Federer.

Intrarea în Hall of Fame marchează astfel o nouă etapă pentru unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile. Pentru Federer, însă, povestea cu tenisul este departe de a se încheia.