Roger Federer spune că cele mai importante amintiri ale carierei sale nu se rezumă la cele 20 de titluri de Grand Slam și la recordurile stabilite pe teren, potrivit publicației ATP Tour.

Fostul lider mondial elvețian, în vârstă de 45 de ani, va fi introdus sâmbătă în International Tennis Hall of Fame, la Newport, Rhode Island, și spune că momentul îl face să privească înapoi la cei 25 de ani petrecuți în circuit.

Ceremonia are loc la câțiva ani după retragerea sa din tenis, iar Federer va fi onorat alături de fosta jucătoare și comentatoare Mary Carillo. Elvețianul afirmă că abia după încheierea carierei a înțeles cât de mult au contat relațiile construite în afara terenului și felul în care a fost perceput de oamenii din lumea tenisului.

Federer a declarat că, în perioada în care concura, credea că performanțele sportive vor defini în primul rând modul în care va fi amintit.

„Cred că atunci când te retragi – și cred că am mai spus asta – s-a vorbit mult despre personalitatea mea și despre ceea ce am adus jocului și în afara terenului, ceea ce m-a surprins puțin”, a spus Federer.

„Credeam că, în acel moment, era vorba despre loviturile de forehand și de backhand, despre salvarea punctelor de break, despre victorii și toate aceste lucruri. Dar, în cele din urmă, contează și pentru ce ești amintit, cum te-ai comportat în vestiare sau pe coridoare, poate cu presa, cu directorii de turneu sau cu copiii de mingi”, a adăugat fostul campion.

Roger Federer rămâne unul dintre cei mai titrați jucători din istoria tenisului. El a câștigat 1.251 de meciuri și 103 turnee, inclusiv 20 de titluri de Grand Slam.

Perioada sa de dominație a fost deosebit de evidentă între 2004 și 2008. Federer a câștigat cinci titluri consecutive la US Open, între 2004 și 2008, și a avut un bilanț de 247 de victorii și doar 15 înfrângeri în perioada 2004-2006.

Între 2005 și 2007, el a ajuns în 10 finale consecutive de Grand Slam, un record remarcabil, reușind să câștige opt dintre acestea.

Andre Agassi, unul dintre marii săi adversari și finalist împotriva lui Federer la US Open în 2005, l-a descris drept „cel mai bun jucător împotriva căruia am jucat vreodată”, într-un mesaj video difuzat înaintea apariției elvețianului la un eveniment de la US Open.

Pentru Federer, călătoriile și oamenii întâlniți în timpul carierei reprezintă o parte importantă a amintirilor sale.

„Dacă privesc înapoi, asta este ceea ce mă bucură cel mai mult: faptul că am petrecut 25 de ani în circuit și simt că mi-am făcut mulți prieteni și că multă lume îmi duce dorul”, a spus el.

Fostul lider mondial a explicat că întâlnirile cu fanii îi readuc în memorie perioada petrecută în circuit.

„Vin la mine și îmi spun: «Ce păcat că nu mai joci». Atunci îmi revin în minte amintiri despre cât de minunată a fost acea perioadă. Mi-a plăcut foarte mult și e păcat că nu mai pot face parte din circuit. Dar a fost o perioadă minunată și mi-e foarte dor de ea”, a declarat Federer.

Cariera lui Federer l-a purtat în cele mai importante orașe ale tenisului mondial, de la New York, Londra și Paris până la turnee și evenimente organizate în alte părți ale lumii.

Spre finalul carierei, elvețianul și-a limitat programul din motive de sănătate, însă a continuat să participe la meciuri demonstrative de amploare.

La Cape Town, într-un meci împotriva lui Rafael Nadal, aproape 52.000 de spectatori au asistat la eveniment. La Mexico City, confruntarea sa cu Alexander Zverev a atras peste 42.000 de persoane.

Federer a spus că i-a plăcut să călătorească și să descopere locuri noi, inclusiv în perioadele în care programul său competițional nu îi permitea să participe la toate turneele pe care și le-ar fi dorit.

Popularitatea lui Federer a rămas ridicată și după retragere. În această săptămână, el a revenit la Flushing Meadows pentru un meci demonstrativ, prima sa apariție la US Open după 2019.

Potrivit relatării Associated Press, cozile de fani care așteptau să intre pe stadionul Arthur Ashe au fost comparabile cu cele din zilele importante ale turneului, deși evenimentul avea loc înainte de debutul propriu-zis al competiției.

Pentru Federer, legătura cu tenisul rămâne importantă și după retragere. El joacă uneori cu copiii săi și participă la câteva evenimente în fiecare an. Federer și soția sa, Mirka, au două perechi de gemeni.

„Mă aflu astăzi într-o situație foarte confortabilă, dar sunt în continuare fericit să fiu acolo și să fac parte din lumea tenisului din când în când, pentru că acesta este liantul care leagă tot ceea ce mă înconjoară și astăzi”, a spus Federer.

Dincolo de rezultatele sportive, Federer a primit numeroase distincții pentru comportamentul său în circuit. A câștigat premiul ATP Tour pentru fair-play în fiecare an între 2004 și 2009, apoi din nou între 2011 și 2017.

De asemenea, a fost desemnat cel mai îndrăgit jucător de către fani în fiecare an între 2003 și 2021.

În paralel cu cele 103 titluri câștigate în carieră, Federer a acumulat premii în bani de aproape 130,6 milioane de dolari.

Intrarea lui Roger Federer în International Tennis Hall of Fame marchează un nou capitol în recunoașterea unei cariere care a combinat performanțele sportive cu o popularitate constantă în rândul publicului.

Pentru fostul campion elvețian, bilanțul celor 25 de ani petrecuți în circuit include însă mai mult decât trofee și recorduri: relațiile construite, călătoriile și legătura păstrată cu oamenii din tenis rămân printre cele mai importante amintiri ale carierei sale.