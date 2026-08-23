Tragerea Loto, 23 august. Ce numere norocoase au fost extrase la categoriile cu cel mai mare report
- Maria Dima
- 23 august 2026, 19:07
Loteria Română a organizat duminică, 23 august, noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La categoria I a Loto 6/49 este în joc un report de peste 1,76 milioane de lei, în timp ce la Joker suma depășește 4,49 milioane de lei.
Numerele extrase
Loto 6/49: 42, 8, 6, 27, 2, 31
Joker: 6 / 3, 17, 45, 5, 43
Loto 5/40: 5, 34, 19, 2, 33, 37
Noroc: 4 0 3 1 7 3 3
Super noroc: 5 7 0 2 8 1
Noroc Plus: 4 1 7 9 6 3
La tragerile de joi, 20 august, au fost acordate 16.403 câștiguri, în valoare totală de peste 1,32 milioane de lei.
Peste 1,76 milioane de lei la Loto 6/49
La Loto 6/49, categoria I are un report de peste 1,76 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 335.600 de euro.
La categoria a II-a, la tragerea de joi au fost înregistrate două câștiguri. Fiecare dintre biletele câștigătoare a adus 93.255,96 lei. Potrivit informațiilor transmise de Loteria Română, cele două bilete au fost jucate online, unul pe bilete.loto.ro și celălalt pe AmParcat.ro.
Joker are un report de peste 4,49 milioane de lei
Cea mai mare sumă reportată la categoria I este la Joker, unde reportul depășește 4,49 milioane de lei, adică peste 855.700 de euro.
La categoria a II-a, reportul este de peste 366.000 de lei, echivalentul a mai mult de 69.600 de euro.
Peste 4,20 milioane de lei la Noroc
La Noroc, reportul cumulat depășește 4,20 milioane de lei, respectiv peste 800.500 de euro.
La Noroc Plus, categoria I are un report de peste 679.600 de lei, echivalentul a aproximativ 129.300 de euro.
Ce reporturi sunt la Loto 5/40 și Super Noroc
La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 543.800 de lei, iar la categoria a II-a suma depășește 231.600 de lei.
La Super Noroc, reportul cumulat este de peste 390.800 de lei.