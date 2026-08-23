Loteria Română a organizat duminică, 23 august, noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La categoria I a Loto 6/49 este în joc un report de peste 1,76 milioane de lei, în timp ce la Joker suma depășește 4,49 milioane de lei.

Loto 6/49: 42, 8, 6, 27, 2, 31

Joker: 6 / 3, 17, 45, 5, 43

Loto 5/40: 5, 34, 19, 2, 33, 37

Noroc: 4 0 3 1 7 3 3

Super noroc: 5 7 0 2 8 1

Noroc Plus: 4 1 7 9 6 3

La tragerile de joi, 20 august, au fost acordate 16.403 câștiguri, în valoare totală de peste 1,32 milioane de lei.

La Loto 6/49, categoria I are un report de peste 1,76 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 335.600 de euro.

La categoria a II-a, la tragerea de joi au fost înregistrate două câștiguri. Fiecare dintre biletele câștigătoare a adus 93.255,96 lei. Potrivit informațiilor transmise de Loteria Română, cele două bilete au fost jucate online, unul pe bilete.loto.ro și celălalt pe AmParcat.ro.

Cea mai mare sumă reportată la categoria I este la Joker, unde reportul depășește 4,49 milioane de lei, adică peste 855.700 de euro.

La categoria a II-a, reportul este de peste 366.000 de lei, echivalentul a mai mult de 69.600 de euro.

La Noroc, reportul cumulat depășește 4,20 milioane de lei, respectiv peste 800.500 de euro.

La Noroc Plus, categoria I are un report de peste 679.600 de lei, echivalentul a aproximativ 129.300 de euro.

La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 543.800 de lei, iar la categoria a II-a suma depășește 231.600 de lei.

La Super Noroc, reportul cumulat este de peste 390.800 de lei.