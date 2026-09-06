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Reporturi de milioane la extragerile Loto de duminică. Cele mai mari reporturi sunt la Joker și 6/49

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Reporturi de milioane la extragerile Loto de duminică. Cele mai mari reporturi sunt la Joker și 6/49Bilet Loto. Sursa Foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Loteria Română organizează duminică noi extrageri, iar reporturile de la principalele jocuri au ajuns la valori de ordinul milioanelor de lei. Cele mai mari sume sunt disponibile la Joker, Loto 6/49 și Noroc, după ce marile premii nu au fost câștigate la tragerile precedente.

Cea mai mare sumă pusă în joc este la Joker, unde reportul de categoria I a depășit 5,73 milioane de lei, echivalentul a peste 1,09 milioane de euro. Tot la Joker, categoria a II-a are un report de peste 633.500 de lei, adică mai mult de 120.500 de euro.

La Noroc Plus, categoria I vine cu un report de peste 786.800 de lei, echivalentul a aproximativ 149.700 de euro.

Report de peste 4,48 milioane de lei la Loto 6/49

La Loto 6/49, premiul de categoria I a ajuns la peste 4,48 milioane de lei. Suma este echivalentă cu mai mult de 853.600 de euro.

Un report și mai mare este disponibil la Noroc, unde valoarea cumulată a trecut de 4,53 milioane de lei, respectiv peste 862.300 de euro.

Și la Loto 5/40 sunt puse în joc sume importante. La categoria I, reportul depășește 969.900 de lei, echivalentul a mai mult de 184.600 de euro.

La Super Noroc, tot la categoria I, suma acumulată a trecut de 403.000 de lei, ceea ce înseamnă peste 76.700 de euro.

loto

loto / sursa foto: arhiva EVZ

Peste 19.800 de premii la extragerile de joi

Reporturile disponibile pentru extragerile de duminică s-au format după tragerile organizate joi, 3 septembrie.

La acestea, Loteria Română a acordat peste 19.800 de câștiguri, iar valoarea totală a premiilor a trecut de 1,67 milioane de lei.

Marile premii de la mai multe dintre jocuri nu au fost adjudecate, astfel că sumele s-au reportat pentru următoarele extrageri.

Joker rămâne jocul cu cea mai mare miză la categoria I, după ce reportul a depășit echivalentul unui milion de euro.

Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49, câștigat în august

Tragerea din 30 august are loc la puțin timp după acordarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49. La extragerea din 13 august 2026, premiul de categoria I a fost câștigat cu un bilet jucat în Oradea. Valoarea câștigului a fost de aproximativ 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Biletul câștigător a fost completat cu o singură variantă simplă, iar costul participării a fost de 8,5 lei.

La Loto 6/49, premiul de categoria I este acordat jucătorilor care ghicesc toate cele șase numere extrase. Categoria a II-a presupune ghicirea a cinci numere, categoria a III-a – patru numere, iar categoria a IV-a – trei numere.

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