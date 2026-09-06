Loteria Română organizează duminică noi extrageri, iar reporturile de la principalele jocuri au ajuns la valori de ordinul milioanelor de lei. Cele mai mari sume sunt disponibile la Joker, Loto 6/49 și Noroc, după ce marile premii nu au fost câștigate la tragerile precedente.

Cea mai mare sumă pusă în joc este la Joker, unde reportul de categoria I a depășit 5,73 milioane de lei, echivalentul a peste 1,09 milioane de euro. Tot la Joker, categoria a II-a are un report de peste 633.500 de lei, adică mai mult de 120.500 de euro.

La Noroc Plus, categoria I vine cu un report de peste 786.800 de lei, echivalentul a aproximativ 149.700 de euro.

La Loto 6/49, premiul de categoria I a ajuns la peste 4,48 milioane de lei. Suma este echivalentă cu mai mult de 853.600 de euro.

Un report și mai mare este disponibil la Noroc, unde valoarea cumulată a trecut de 4,53 milioane de lei, respectiv peste 862.300 de euro.

Și la Loto 5/40 sunt puse în joc sume importante. La categoria I, reportul depășește 969.900 de lei, echivalentul a mai mult de 184.600 de euro.

La Super Noroc, tot la categoria I, suma acumulată a trecut de 403.000 de lei, ceea ce înseamnă peste 76.700 de euro.

Reporturile disponibile pentru extragerile de duminică s-au format după tragerile organizate joi, 3 septembrie.

La acestea, Loteria Română a acordat peste 19.800 de câștiguri, iar valoarea totală a premiilor a trecut de 1,67 milioane de lei.

Marile premii de la mai multe dintre jocuri nu au fost adjudecate, astfel că sumele s-au reportat pentru următoarele extrageri.

Joker rămâne jocul cu cea mai mare miză la categoria I, după ce reportul a depășit echivalentul unui milion de euro.

Tragerea din 30 august are loc la puțin timp după acordarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49. La extragerea din 13 august 2026, premiul de categoria I a fost câștigat cu un bilet jucat în Oradea. Valoarea câștigului a fost de aproximativ 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Biletul câștigător a fost completat cu o singură variantă simplă, iar costul participării a fost de 8,5 lei.

La Loto 6/49, premiul de categoria I este acordat jucătorilor care ghicesc toate cele șase numere extrase. Categoria a II-a presupune ghicirea a cinci numere, categoria a III-a – patru numere, iar categoria a IV-a – trei numere.