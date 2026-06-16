Decizia UDMR de a nu susține Guvernul Veștea a modificat calculele politice privind formarea noului Executiv, în condițiile în care voturile formațiunii erau incluse în configurația inițială a majorității.

În acest context, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a convocat marți o întâlnire cu prim-vicepreședinții partidului pentru a analiza noile scenarii politice apărute după anunțul UDMR.

Surse politice au precizat că social-democrații nu au anticipat decizia UDMR de a nu participa la viitorul Executiv, în condițiile în care voturile formațiunii erau luate în calcul în planul de susținere a Guvernului Veștea.

În urma acestui anunț, PSD a început reevaluarea scenariilor privind desemnarea premierului, în funcție de capacitatea de a fi formată o majoritate parlamentară.

Potrivit acelorași surse, una dintre ipotezele analizate ar fi ca următorul premier desemnat de președintele Nicușor Dan să provină din PSD, în situația în care Guvernul Veștea nu reușește să obțină susținerea necesară.

În ultimele săptămâni au fost analizate mai multe scenarii privind conducerea Executivului.

Inițial, a fost discutată o propunere din afara partidelor parlamentare, în persoana lui Eugen Tomac, care și-a depus mandatul, ulterior a fost luată în calcul o variantă din zona PNL, iar în etapa actuală discuțiile includ posibilitatea desemnării unui premier din partea PSD.

Pe de altă parte, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor s-au întâlnit marți dimineață, potrivit informațiilor politice.

Discuțiile au vizat coordonarea pozițiilor politice în contextul blocajului privind formarea guvernului și identificarea unor variante care să deblocheze situația.

Potrivit discuțiilor dintre cei trei lideri, au fost analizate două variante principale pentru formarea unui guvern.

Prima variantă prevede desemnarea lui Sorin Grindeanu în funcția de premier, ca lider al partidului cu cel mai mare grup parlamentar.

În acest scenariu, PNL, USR și UDMR ar urma să susțină un acord politic pentru proiecte considerate transpartinice, precum aderarea la OCDE, atragerea fondurilor din PNRR și programele de înzestrare prin SAFE.

A doua variantă ar viza formarea unui guvern minoritar susținut de PNL, USR și UDMR.

Pentru funcția de premier au fost menționate numele lui Alexandru Nazare, Mircea Abrudean și Dan Motreanu, potrivit surselor politice.

Declarațiile lui Bolojan privind un guvern minoritar

Ideea unui guvern minoritar a fost enunțată anterior de Ilie Bolojan în cadrul unei declarații susținute la finalul ședinței Biroului Politic Național al PNL.

Ulterior, cei trei lideri politici au continuat discuțiile privind opțiunile de deblocare a situației politice.

PNL, USR și UDMR au anunțat că nu vor susține Guvernul Veștea în Parlament.

În paralel, au continuat negocierile purtate de Adrian Veștea, împreună cu Marian Neacșu, cu reprezentanți ai grupurilor parlamentare POT, PACE și Uniți.

PNL a transmis că Adrian Veștea se află în afara partidului, în condițiile în care desemnarea acestuia pentru funcția de premier nu ar fi fost aprobată de forurile statutare.

Biroul Politic Național al PNL a adoptat anterior decizii prin care a respins participarea la un guvern cu PSD și susținerea unui Executiv condus de Adrian Veștea.

În acest context, conducerea PNL a precizat că deciziile interne sunt obligatorii pentru toți membrii formațiunii, iar aprobarea pentru funcțiile de premier desemnat trebuie să respecte procedurile statutare. Premierul desemnat, Adrian Veștea, a transmis că nu își depune mandatul.