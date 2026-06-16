PNL: Adrian Veștea se situează în afara partidului

Premierul desemnat Adrian Veștea se situează în afara Partidului Național Liberal prin continuarea demersurilor pentru formarea unui guvern, după ce formațiunea i-a cerut să-și depună mandatul, acuză conducerea liberalilor într-un comunicat.

Comunicatul vine după ce premierul desemnat a declarat, la câteva minute după ora 10:00, până la care PNL hotărâse că Adrian Veștea trebuie să-și depună mandatul, că nu renunță.

„Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre.

Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic”, a scris pe Facebook premierul desemnat.

„În ședința Biroului Politic Național din 15 iunie, Partidul Național Liberal a adoptat, în conformitate cu art. 111 din Statutul PNL, o serie de decizii obligatorii privind poziția partidului în actualul context politic”, se arată în comunicatul liberalilor.

„Desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui guvern s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului”, mai afirmă documentul.

„PNL consideră că formula de guvernare propusă de Adrian Veștea conduce, în fapt, la formarea unui guvern condus și susținut de PSD, contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Național”, se mai afirmă în comunicatul PNL.

Partidul Național Liberal consideră că Adrian Veștea s-a plasat în afara partidului prin decizia sa de a refuza să se supună deciziilor din forurile statutare ale formațiunii.

„Potrivit art. 45 alin. (3) și art. 26 alin. (2) lit. b) din Statutul PNL, deciziile organismelor de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru toți membrii. Prin continuarea acestui demers împotriva hotărârilor adoptate de Biroul Politic Național, Adrian Veștea se situează în afara Partidul Național Liberal”, acuză documentul citat.

„Reamintim că Biroul Politic Național a votat cu o majoritate clară împotriva participării PNL la un guvern cu PSD (39 voturi pentru, 10 împotrivă, 4 abțineri), împotriva susținerii unui guvern condus de Adrian Veștea (41 voturi pentru, 13 împotrivă, 2 abțineri) și pentru solicitarea adresată acestuia de a-și depune mandatul de premier desemnat (39 voturi pentru, 13 împotrivă, 3 abțineri)”, mai spune conducerea liberală.