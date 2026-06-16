Elena Udrea a vorbit despre viața sa de familie la un an de la eliberarea din închisoare, oferind detalii despre relația cu partenerul său, Adrian Alexandrov, și despre perioada în care acesta s-a ocupat singur de creșterea fiicei lor, Eva.

Fostul ministru a declarat că încearcă să recupereze timpul petrecut departe de familie și că unul dintre cele mai importante lucruri pentru ea este să fie prezentă în viața de zi cu zi a copilului său. Mărturisirile au fost făcute într-un interviu acordat Antena Stars.

După perioada petrecută în detenție, Elena Udrea afirmă că se bucură de fiecare moment petrecut alături de Eva și că a ales să se implice direct în activitățile zilnice ale acesteia.

Fosta politiciană a subliniat că partenerul său a preluat toate responsabilitățile parentale în perioada în care ea nu a fost acasă.

„Adrian a stat trei ani și patru luni tată, și mamă, și familie întreagă, și prieten, și coleg, și de toate. Eu, stând cu ea, cum ai spus, nici un an nu avem și mă trezesc în fiecare dimineață să o duc la școală. Sunt așa de fericită că stăm de vorbă pe drum! Nu vreau să o ducă nici Adrian, nici șoferul, nici nimeni. Vreau să o duc eu”, a afirmat aceasta.

Elena Udrea a vorbit și despre provocările pe care Adrian Alexandrov le-a avut de gestionat în perioada în care a rămas singurul părinte prezent în viața Evei.

Potrivit acesteia, partenerul său nu doar că a avut grijă de copil, ci a reușit să îmbine afecțiunea cu responsabilitatea și disciplina necesare în educația unui copil.

„Adrian s-a trezit trei ani și patru luni în fiecare zi să o ducă pe Eva la grădiniță. Dar când a fost să rămână doar el cu ea și a intervenit și nevoia aceasta de autoritate, adică nu doar să fii părintele care se joacă cel mai mult cu ea și cel mai la nivelul ei, ci să ai și autoritatea unui părinte care și educă copilul, nu-i oferă doar clipe de divertisment, a făcut față cu brio și la asta”, a spus Elena Udrea.

Ea a adăugat că relația dintre Adrian Alexandrov și fiica lor este una foarte apropiată.

„Este un tată minunat, Eva îl iubește foarte mult”, a mai declarat fostul ministru.

Declarațiile vin într-o perioadă în care Elena Udrea vorbește tot mai des despre experiențele personale trăite în ultimii ani și despre eforturile de a reveni la o viață de familie normală.

Pentru fostul ministru, timpul petrecut alături de Eva reprezintă acum o prioritate, iar activitățile cotidiene, precum drumul spre școală, au devenit momente pe care încearcă să le valorifice cât mai mult.