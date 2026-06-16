Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat în fața colegilor din Partidul Național Liberal (PNL) că nici măcar membrii familiei sale nu au fost informați din timp despre decizia privind nominalizarea sa pentru funcția de prim-ministru.

Politicianul a afirmat că până și soția sa a aflat cu doar câteva minute înainte ca informația să devină publică.

Declarația a fost făcută în timpul unei ședințe a PNL, în contextul discuțiilor privind desemnarea noului șef al Guvernului. Veștea a explicat că rapiditatea cu care s-au desfășurat evenimentele nu i-a permis să poarte discuții prealabile nici cu apropiații, nici cu colegii de partid.

Adrian Veștea a recunoscut că nu a avut timp să îi informeze pe cei din jur înainte de anunțul oficial și le-a transmis liberalilor că înțelege nemulțumirile legate de lipsa unor consultări prealabile.

„Sunt lucruri pe care mi le reproșez, că nu am apucat să am o discuție cu dumneavoastră. Dar asta a fost succesiunea evenimentelor. Și soția mea a aflat cu 10 minute înainte”, a declarat Adrian Veștea în ședința PNL.

Afirmația scoate în evidență discreția cu care a fost gestionat procesul de desemnare și faptul că informația a fost cunoscută de un cerc restrâns de persoane până în ultimele momente.

Soția premierului desemnat, Anca Veștea, a ales să stea departe de viața publică, deși activează și ea în administrația de stat. Potrivit informațiilor publice, aceasta ocupă funcția de consilier superior în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov.

Spre deosebire de soțul său, care ocupă de ani de zile funcții de conducere în administrația locală și centrală, Anca Veștea a evitat aparițiile publice și expunerea mediatică.

Familia Veștea locuiește în Brașov și are doi copii.

În intervenția sa din cadrul ședinței PNL, Adrian Veștea a vorbit și despre impactul pe care activitatea politică îl are asupra familiei sale. Acesta a explicat că traversează o perioadă dificilă inclusiv din cauza presiunii publice și a atacurilor politice.

„Am doi băieți acasă și unul este în sesiune, trec prin momente foarte grele văzând ce se întâmplă, sunt atacat mereu. Pentru mine, familia e extrem de importantă. Nu sunt supărat pe niciunul, nu o să vă jignesc, nu o să vă fiu ostil”, a afirmat premierul desemnat.

Recent, familia a participat la ceremonia de absolvire a fiului cel mic, Daniel Veștea, care a încheiat studiile la Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” din Brașov și se pregătește pentru examenul de Bacalaureat.

De-a lungul carierei sale politice, Adrian Veștea și-a expus rar familia în spațiul public. Chiar și în contextul desemnării pentru una dintre cele mai importante funcții din stat, premierul desemnat a preferat să vorbească mai degrabă despre responsabilitățile familiale și despre efectele pe care viața politică le are asupra celor apropiați.

Declarațiile sale din ședința PNL oferă una dintre puținele perspective personale asupra vieții de familie a politicianului, care a ales să păstreze discreția în privința aspectelor private.