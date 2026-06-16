Premierul desemnat Adrian Veștea a fost somat de conducerea PNL să își depună mandatul până marți, la ora 10.00, potrivit deciziei luate în Biroul Politic Național. În replică, Veștea a anunțat luni seară, după ședința conducerii PNL, că nu își va depune mandatul de premier desemnat.

PNL a decis să nu susțină instalarea Guvernului condus de Adrian Veștea, invocând modul în care a fost făcută desemnarea acestuia și lipsa consultării partidului.

Decizia a fost anunțată de președintele PNL, Ilie Bolojan, după o ședință a Biroului Politic Național care a durat peste cinci ore.

Bolojan a explicat că desemnarea lui Adrian Veștea a fost făcută fără consultarea partidului și cu încălcarea, în opinia liberalilor, a „spiritului democrației parlamentare”.

„PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere modalitatea în care s-a făcut această desemnare”, a declarat Ilie Bolojan. Votul din Biroul Politic Național a fost de 41 pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri.

Conducerea liberală a decis că parlamentarii PNL care vor vota în favoarea Guvernului Veștea sau membrii de partid care ar accepta funcții în acest executiv își vor pierde calitatea de membri ai PNL.

Dacă Veștea nu-și depune mandatul, parlamentarii au fost mandatați să adopte formula „prezent, nu votez” în cazul votului de învestitură.

Într-un mesaj transmis pe Facebook după ședința PNL, Adrian Veștea a respins solicitarea de a-și depune mandatul.

„Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe”, a transmis Veștea.

Acesta a susținut că a fost numit într-un context în care România are nevoie de stabilitate și de un guvern funcțional.

Premierul desemnat a afirmat că nu consideră situația un conflict intern și respinge interpretările privind o ruptură în partid. „Am acceptat mandatul pentru România, nu împotriva PNL și nu împotriva lui Ilie Bolojan”, a precizat acesta.

Veștea a mai adăugat că nu susține varianta unui guvern minoritar în actualul context politic și că diferențele de opinie nu ar trebui transformate într-un conflict politic.