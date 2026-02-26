ISW avertizează: Rusia ar putea detona o „bombă murdară” în Ucraina, ca operațiune dub steag fals

Un raport recent publicat de Institute for the Studiul Războiului (ISW) atrage atenția asupra posibilității ca Rusia să orchestreze sau să exploateze un potențial accident nuclear pe teritoriul Ucrainei, potrivit EuroNews.

Documentul evidențiază contextul militar și informațional în care apar aceste evaluări, precum și vulnerabilitățile infrastructurii nucleare ucrainene în condițiile conflictului prelungit.

Potrivit analizei ISW, un astfel de incident ar putea fi utilizat ca instrument de presiune strategică. Experții consideră că Moscova ar urmări să influențeze deciziile statelor occidentale privind sprijinul acordat Kievului sau să afecteze capacitatea de reacție a autorităților ucrainene.

Avertismentul vine după declarații ale Serviciului rus de Informații Externe (SVR), descrise în raport drept afirmații nefondate. SVR a sugerat că Franța și Marea Britanie ar susține Ucraina în obținerea unei „bombă murdară” sau chiar a unor capabilități nucleare.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a afirmat că asemenea acțiuni ar reprezenta o încălcare gravă a dreptului internațional.

ISW apreciază că aceste declarații fac parte dintr-o strategie mai amplă de amplificare a tensiunilor nucleare. Raportul notează că mesajele au fost lansate într-un moment simbolic, coincizând cu împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

Analiza subliniază că pericolul unui incident nuclear este accentuat de atacurile repetate asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Centralele nucleare depind de alimentarea constantă cu electricitate pentru menținerea sistemelor de siguranță, iar întreruperile pot genera situații critice.

Centrala nucleară de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă din 2022, este menționată ca exemplu major de vulnerabilitate.

Potrivit raportului, instalația a fost transformată într-o zonă militarizată și s-a confruntat cu pene de curent care au afectat funcționarea sistemelor esențiale.

De asemenea, documentul amintește situația din zona Cernobîl. După ocuparea temporară a regiunii de către forțele ruse în 2022, când au fost săpate tranșee în sol radioactiv, situl a continuat să fie expus riscurilor.

În 2025, un atac cu dronă a avariat structura de protecție a reactorului distrus, iar la începutul anului 2026 bombardamentele au provocat întreruperi temporare de electricitate.

ISW observă că tema „bombei murdare” apare recurent în discursul oficial rus, în special în perioadele în care statele occidentale discută noi pachete de ajutor militar sau financiar pentru Ucraina.

Raportul sugerează că aceste afirmații urmăresc să creeze incertitudine și să influențeze percepția publică internațională.

Experții citați apreciază că utilizarea efectivă a armelor nucleare de către Rusia rămâne „puțin probabilă”.

Totuși, ei subliniază că riscurile asociate infrastructurii nucleare, inclusiv accidentele sau incidentele provocate indirect, nu pot fi ignorate în contextul operațiunilor militare și al presiunii psihologice.

Raportul evidențiază că noutatea actuală constă în intensificarea atacurilor retorice directe la adresa Marii Britanii și Franței, state considerate esențiale pentru arhitectura de securitate a Ucrainei.

Analiștii notează că astfel de declarații pot avea efecte asupra dezbaterilor politice din interiorul alianțelor occidentale.

În evaluarea ISW, utilizarea temelor nucleare rămâne un element central al strategiei de comunicare a Moscovei.

Documentul concluzionează că, pe măsură ce conflictul continuă, infrastructura nucleară și riscurile asociate acesteia vor rămâne subiecte majore de preocupare pentru comunitatea internațională.