Avionul unui influencer rus, doborât după ce ar fi fost confundat cu o dronă ucraineană. Două persoane au murit

Un avion de agrement în care se aflau influencerul rus Pavel Koşkin și un pasager, Vadim M., s-a prăbușit în regiunea Moscovei, după ce ar fi fost confundat cu o dronă ucraineană și lovit de sistemele de apărare antiaeriană. Incidentul a avut loc în apropierea unei unități sensibile unde sunt produse rachete, potrivit informațiilor apărute în presa internațională, relatează The Sun.

Tragedia s-a produs în weekend, iar cele două victime au fost descoperite în epava avionului, în apropiere de Kolomna, la aproximativ 60 de kilometri sud-est de Moscova. Aparatul de zbor, un model de mici dimensiuni, s-a prăbușit în apropierea râului Oka, într-o zonă aflată la mică distanță de o uzină strategică unde sunt fabricate rachetele Iskander.

Datele analizate după incident ar indica faptul că avionul, un Alto NG de fabricație cehă, ar fi fost lovit de focoase lansate de un sistem antiaerian Tor. Un martor din zonă a relatat că a auzit o explozie puternică și a observat „un nor de fum albastru” pe cer, imediat înainte de prăbușire.

Autoritățile au anunțat că, în aceeași perioadă, în apropiere de Moscova au fost doborâte 27 de drone kamikaze. În comunicările oficiale, s-a confirmat doar că un avion cu numărul de înmatriculare RA-3401G s-a prăbușit, provocând moartea a două persoane, fără a fi oferite detalii despre cauza exactă a incidentului sau despre o posibilă implicare a apărării antiaeriene.

Cazul a stârnit reacții puternice în mediul online, inclusiv din partea altor bloggeri de aviație. Igor Volkov a scris despre tragedie și a pus sub semnul întrebării modul în care a fost gestionată situația.

„Doborât… Pavel zbura întotdeauna corect — cu toate formalitățile necesare, cu transponderul pornit și cu plan de zbor depus.”

Volkov, stabilit în Franța, a criticat în termeni duri intervenția militarilor, vorbind despre „prostia și incompetența militarilor”. Acesta a susținut că presiunea constantă generată de atacurile cu drone ar fi dus la o reacție pripită, afirmând că soldații erau „epuizați” și că „pur și simplu au apăsat un buton” fără verificări suplimentare.

„Iar acum două persoane au murit”, a spus el.

Totodată, acesta a menționat că aeronava era echipată cu „camere funcționale la bord”, dar s-a declarat convins că „nimeni nu va vedea vreodată acele înregistrări”.

Avionul implicat în incident era dotat cu un sistem balistic de parașută, conceput pentru situații de urgență, care permite coborârea controlată a întregii aeronave. Acest mecanism funcționează prin lansarea unei mici rachete care desfășoară rapid parașuta.

La locul accidentului, însă, materialul parașutei a fost găsit încurcat, ceea ce ar indica faptul că sistemul a fost activat la o altitudine prea mică sau prea târziu pentru a mai putea preveni impactul.

În lipsa unor explicații oficiale clare privind cauza prăbușirii, circumstanțele exacte ale incidentului rămân neconfirmate.

Evenimentul are loc într-un moment sensibil, marcat de reacții tot mai vizibile în spațiul public din Rusia. Un blogger cunoscut pentru pozițiile sale favorabile Kremlinului, Ilya Remeslo, și-a schimbat radical discursul și a lansat un atac direct la adresa președintelui Vladimir Putin. Într-o postare amplă, acesta a explicat motivele pentru care nu îl mai susține pe liderul rus, textul său generând reacții puternice în mediul online.

Manifestul său spune: „Vladimir Putin nu este un președinte legitim. Vladimir Putin trebuie să demisioneze și să fie judecat ca un criminal de război și hoț.”

Schimbarea de poziție a lui Remeslo, urmărit de aproape 100.000 de persoane, a alimentat dezbateri și a amplificat presiunea asupra regimului. În același timp, apar informații potrivit cărora Vladimir Putin și-ar fi redus aparițiile publice în urma unor evenimente recente de pe scena internațională.