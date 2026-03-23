Ce au vorbit la telefon Vladimir Putin și prim-ministrul Armeniei. Cooperare în domenii esențiale

Vladimir Putin și prim-ministrul Armeniei, discuție la telefon.
Vladimir Putin, președintele Rusiei, și Nikol Pașinian, prim-ministrul Armeniei, au discutat telefonic despre relațiile bilaterale, cu accent pe energie, transport și comerț, relatează en.kremlin.ru.

Vladimir Putin și prim-ministrul Armeniei au abordat relațiile economice

Președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul armean Nikol Pașinian au purtat luni o convorbire telefonică axată pe cooperarea bilaterală. Potrivit unui comunicat al Kremlinului, discuția a vizat mai multe domenii strategice.

"Au fost abordate diverse aspecte ale viitorului dezvoltării relaţiilor bilaterale, inclusiv cooperarea în domeniul comerţului, economiei, energiei şi transportului", menţionează nota oficială a Kremlinului.

Convorbirea a avut loc la inițiativa părții armene și marchează primul contact direct între cei doi lideri după o perioadă de câteva luni.

Simona Halep, mesaj pentru doi bărbați care i-au marcat viața: Suflete minunate, depinde de zi
Simona Halep, mesaj pentru doi bărbați care i-au marcat viața: Suflete minunate, depinde de zi
Daniela Ploia a fost găsită inconștientă pe stradă. Ar fi suferit un AVC
Daniela Ploia a fost găsită inconștientă pe stradă. Ar fi suferit un AVC
Vladimir Putin

Vladimir Putin, președintele Rusiei.

Vladimir Putin și prim-ministrul Armeniei, discuție la telefon. Erevanul își extinde colaborarea în domeniul energetic

Dialogul dintre Moscova și Erevan are loc într-un moment în care Armenia își diversifică parteneriatele externe. În februarie, premierul Pașinian și vicepreședintele american JD Vance au semnat un acord privind cooperarea pentru utilizarea pașnică a energiei nucleare.

Această evoluție reflectă interesul autorităților armene de a atrage sprijin extern în sectorul energetic, pe lângă relația tradițională cu Rusia.

Situația regională rămâne marcată de conflictul din Nagorno-Karabah

Situația din regiunea Nagorno-Karabah continuă să influențeze politica externă a Armeniei. Conflictul cu Azerbaidjanul durează de peste trei decenii, iar în 2020 a fost încheiat un armistițiu cu sprijinul Moscovei.

Președintele american Donald Trump a susținut un acord între Armenia și Azerbaidjan. Documentul prevede încetarea ostilităților, fără a constitui însă un tratat de pace final.

În cadrul acestui acord a fost propus un coridor de tranzit denumit "Ruta Trump pentru Pace". Proiectul ar urma să lege Azerbaidjanul de enclava Nahicevan prin teritoriul armean, iar Statele Unite au obținut drepturi exclusive pentru dezvoltarea sa.

Erevanul încearcă să mențină echilibrul diplomatic

În paralel cu apropierea de parteneri occidentali, autoritățile armene transmit că nu intenționează să afecteze relația cu Moscova. Premierul Pașinian a mulțumit recent pentru rolul jucat de Rusia în armistițiul din 2020 și a subliniat importanța legăturilor economice bilaterale.

Rusia rămâne principalul partener comercial al Armeniei. În același timp, Erevanul își reafirmă intenția de a dezvolta relații și cu Turcia, precum și cu alte state occidentale, în condițiile în care aceste contacte au fost limitate în trecut.

22:45 - Simona Halep, mesaj pentru doi bărbați care i-au marcat viața: Suflete minunate, depinde de zi
22:37 - Daniela Ploia a fost găsită inconștientă pe stradă. Ar fi suferit un AVC
22:31 - Ce au vorbit la telefon Vladimir Putin și prim-ministrul Armeniei. Cooperare în domenii esențiale
22:20 - Dieta Cerin revine în trend 2026. Funcționează cu adevărat sau e doar un hype viral pe TikTok?
22:09 - Maia Sandu: Ne pregătim pentru cele mai proaste scenarii
22:00 - Ada Milea a fost ani buni artista preferată a lui Nicușor Dan. Pasiunea pentru muzică s-a încheiat când i s-a furat c...

Alertă maximă la nivel mondial. Un război nuclear, pericolul care amenință omenirea
Alertă maximă la nivel mondial. Un război nuclear, pericolul care amenință omenirea
Cum poate fi oprit războiul din Iran. Mișcările pe care trebuie să le facă SUA, Israelul și Teheranul
Cum poate fi oprit războiul din Iran. Mișcările pe care trebuie să le facă SUA, Israelul și Teheranul
Semnele care arată că urmează o criză mondială de proporții, din cauza războiului din Iran
Semnele care arată că urmează o criză mondială de proporții, din cauza războiului din Iran

