Ucraina a revendicat atacuri asupra unei nave rusești în Novorosiisk și a unei platforme din Marea Neagră

Ucraina a anunțat că a lovit o navă militară rusă în Novorosiisk și o platformă de foraj din apropierea Crimeii. De asemenea, armata a revendicat câștiguri teritoriale de 480 km² pe frontul din est și sud-est.

Armata ucraineană a anunțat că a desfășurat un atac cu drone în noaptea de 5 spre 6 aprilie, vizând o navă militară rusă aflată în portul Novorosiisk, dar și o platformă de foraj din Marea Neagră, situată în apropierea Crimeii aflate sub control rusesc.

Potrivit declarațiilor transmise de comandantul forțelor ucrainene de drone, în timpul operațiunii ar fi fost lovită fregata „Amiral Makarov”, navă echipată cu rachete de croazieră „Kalibr”.

În faza inițială a comunicării, în mesaj a fost menționată și fregata „Amiral Grigorovici”, însă informația a fost ulterior corectată. Analiști au indicat că această navă se află în prezent în Marea Mediterană.

În timpul apropierii dronelor, au fost lansate rachete de apărare aeriană de pe fregată, însă, potrivit aceleiași surse ucrainene, acestea nu au reușit să oprească atacul.

Operațiunea a fost atribuită Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), iar autoritățile ucrainene au anunțat că gradul de avariere al navei nu a fost încă stabilit, relatează Ukrainska Pravda.

De asemenea, Kievul a anunțat că a fost lovită platforma petrolieră plutitoare „Sivaș”, într-o operațiune realizată în cooperare cu forțele de lovire în adâncime ale Marinei ucrainene. Informațiile au fost confirmate parțial și de relatări ale unor pagini publice rusești, care au raportat un atac cu drone asupra Novorosiisk.

În paralel cu aceste atacuri, comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că, de la sfârșitul lunii ianuarie, Ucraina ar fi recâștigat controlul asupra unei suprafețe de 480 km² în estul și sud-estul frontului.

El a spus că trupele ucrainene au preluat controlul asupra a opt localități din regiunea Dnipropetrovsk și a patru localități din regiunea Zaporojie.

Sîrski a declarat că, în ciuda acestor evoluții, forțele ruse continuă operațiunile ofensive. „Trupele ruse nu renunţă la planurile lor de operaţiuni ofensive suplimentare şi îşi regrupează forţele şi echipamentele disponibile”, a declarat acesta duminică seara.

El a spus că obiectivul părții ruse rămâne extinderea controlului teritorial și încercarea de a crea o zonă de securitate în regiunea Dnipropetrovsk. „În ciuda pierderilor semnificative de personal şi echipament militar, invadatorii urmăresc să cucerească mai mult teritoriu ucrainean şi să stabilească o «zonă tampon» în regiunea Dnipropetrovsk”, a spus Sîrski.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, recent, că situația de pe front ar fi „cea mai bună de la jumătatea anului trecut”, pe fondul intensificării luptelor și al operațiunilor desfășurate de ambele părți.

În același timp, Institutul pentru Studiul Războiului, o organizație cu sediul la Washington, a transmis într-o evaluare zilnică faptul că acțiunile ucrainene de contraatac complică planurile militare ruse în mai multe direcții ale frontului.

Analiza a menționat în special zona Pokrovsk din regiunea Donețk, unde luptele rămân intense. Conform aceleiași evaluări, contraofensivele ucrainene din direcțiile Huliaipole și Oleksandrivka creează dificultăți suplimentare pentru comandamentul rus, aflat sub presiunea operațiunilor simultane pe mai multe sectoare, relatează Reuters.

De cealaltă parte, surse ruse și presa de stat au susținut că trupele Moscovei continuă înaintarea în regiunea Donețk, inclusiv în nordul orașului Pokrovsk, un punct logistic important pentru rețelele de aprovizionare.

Bătălia pentru Pokrovsk se desfășoară cu intensitate crescută încă din vara anului 2024, pe măsură ce Rusia încearcă să își consolideze controlul în regiune. În aceste condiții, Sîrski a spus că a efectuat o vizită în zonă și a dispus suplimentarea muniției și a resurselor logistice pentru trupele ucrainene.

În paralel cu luptele de pe linia frontului, Ucraina și-a intensificat campania de atacuri la distanță împotriva infrastructurii ruse, în special în zone maritime și energetice.

Aceste acțiuni includ lovituri asupra porturilor din Marea Baltică și asupra unor obiective petroliere din regiunea Leningrad, desfășurate în ultimele două săptămâni, potrivit relatărilor din spațiul public și evaluărilor militare citate în materialele de presă.