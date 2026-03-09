Ucraina fabrică zilnic 200 de drone de atac cu rază lungă și poate crește producția de trei ori

Ucraina a atins o performanță semnificativă în domeniul apărării aeriene, reușind să producă aproximativ 200 de drone de atac cu rază lungă de acțiune în fiecare zi. Autoritățile și producătorii de profil estimează că această capacitate ar putea fi extinsă semnificativ, cu posibilitatea de a tripla numărul de unități fabricate, informează united24media.com.

Industria de apărare a Ucrainei accelerează producția de drone cu rază lungă de acțiune, atingând un ritm de aproximativ 200 de unități pe zi, cu perspective de creștere rapidă, potrivit conducerii companiei ucrainene FirePoint.

Într-un interviu pentru ArmyTV din 9 martie, Denys Shtilerman, cofondator și principal designer al FirePoint, a precizat că firma poate să-și dubleze sau chiar tripleze producția dacă cerințele militare o impun.

Dronele produse de FirePoint sunt destinate operațiunilor de atac împotriva țintelor militare din interiorul Rusiei și fac parte din strategia Ucrainei de a-și spori capacitățile de lovituri la distanță.

Compania dezvoltă mai multe modele de drone de atac, printre care FP-1 și FP-2. Sistemul FP-1 este echipat cu un focos de peste 100 de kilograme și poate lovi ținte aflate la distanțe de până la 1.000 de kilometri, potrivit informațiilor ArmyTV.

Platforma FirePoint trece printr-o nouă etapă de modernizare, a declarat Shtilerman. Inginerii companiei au mutat rezervorul de combustibil în structura aripii, ceea ce a permis creșterea capacității de transport a sarcinii utile, menținând în același timp o rază extinsă de acțiune.

„FP-1 poate transporta acum o încărcătură de 105 kg pe o distanță de 1000 km”, a precizat Shtilerman, citat de ArmyTV. Iar a doua dronă, FP-2, este concepută pentru misiuni mai apropiate de linia frontului. Potrivit ArmyTV, aceasta poate atinge ținte aflate la circa 200 km și a fost modernizată pentru a transporta focoase de până la 158 kg.

Rețeaua de producție FirePoint este răspândită în peste 50 de unități din Ucraina, iar structura descentralizată asigură continuitatea producției chiar dacă anumite facilități sunt afectate de atacuri.

În paralel, compania dezvoltă sisteme de ghidare care nu depind de navigația prin satelit. ArmyTV notează că inginerii testează un sistem „teren-adapting”, care compară în timp real imaginile captate de camere cu hărțile stocate.

„Am realizat potrivirea hărților folosind o cameră de filmat nocturnă. Aceasta ne va permite să zburăm fără GPS și să lovim ținta cu precizie”, a mai spus Shtilerman.

De la începutul invaziei ruse, dezvoltatorii ucraineni au lansat cel puțin șapte generații de soluții de navigație pentru sistemele de drone, semnalând ritmul rapid în care tehnologiile militare autonome evoluează.

Creșterea producției de drone în Ucraina reflectă dependența tot mai mare a țării de vehiculele aeriene fără pilot, dezvoltate local, pentru lovirea țintelor din infrastructura militară rusă. Conform informațiilor, inginerii ucraineni lucrează și la o rachetă balistică cu o rază de acțiune de până la 800 de kilometri, parte a unui program mai amplu de extindere a capacităților de atac la distanță.

În paralel, compania ucraineană FirePoint, specializată în tehnologie militară, a anunțat dezvoltarea unei versiuni îmbunătățite a dronei FP-2, destinată „atacului la mare adâncime” și dotată cu o rază lungă de acțiune.

Noua variantă poate transporta un focos de 105 kilograme, extinzându-i semnificativ eficiența operațională. Denys Shtilerman, coproprietar și designer șef al FirePoint, a subliniat că proiectul a trecut deja de faza conceptuală și a intrat în implementare activă.