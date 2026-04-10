Un fost director al Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite susține că Ucraina a devenit cel mai important centru al industriei militar-industriale din spațiul lumii libere, informează united24media.

Fostul director al CIA și general în rezervă al armatei SUA, David Petraeus, a afirmat că Ucraina se transformă rapid în „cel mai important complex militar-industrial din lumea liberă”, potrivit unui interviu acordat realizatorului TV Daniel Tkiie pe 10 aprilie 2026.

El a evidențiat ritmul accelerat al inovației în context de război, precizând că industria de apărare ucraineană reușește să producă sisteme fără pilot de ultimă generație pentru toate mediile operaționale — aerian, terestru și naval.

Petraeus a mai subliniat că viteza de adaptare tehnologică este fără precedent în războaiele moderne, actualizările software fiind implementate în mai puțin de o săptămână, în timp ce modificările majore de hardware ajung pe câmpul de luptă în doar câteva săptămâni.

Petraeus a evidențiat, totodată, eficiența ridicată și extinderea razei de acțiune a campaniei ucrainene de lovituri în profunzime pe teritoriul rus. Potrivit acestuia, Kievul vizează în mod sistematic rafinării, depozite de combustibil și terminale de export, afectând infrastructura energetică ce susține efortul de război al Moscovei.

„Ucraina și-a extins raza de acțiune și precizia loviturilor în adâncimea teritoriului rus. Lovește rafinării, depozite de combustibil și terminale de export care susțin mașina de război rusă. În prezent dispune de o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune mai mare și un focos mai puternic decât racheta de croazieră americană”, a declarat fostul director al CIA.

Referindu-se la situația de pe front, Petraeus a explicat că aparenta stagnare a liniei de contact este determinată de supravegherea intensă a câmpului de luptă. El a indicat utilizarea extinsă a dronelor de recunoaștere și integrarea rapidă a informațiilor, de la detectare până la angajarea țintelor, ca factori care limitează semnificativ manevrele terestre de amploare.

După ce a observat recent, într-un centru ucrainean de operațiuni, modul în care sunt generate în timp real așa-numitele „lanțuri de lovire”, Petraeus a subliniat că acest avantaj tehnologic face ca manevrele terestre clasice, la scară largă, să devină aproape imposibile pentru forțele ruse.

În ansamblu, evaluarea sa se corelează cu expansiunea rapidă a industriei de apărare interne a Ucrainei din ultimul an. Referirea la o nouă rachetă de croazieră cu performanțe superioare este pusă în legătură cu utilizarea recentă în luptă a rachetei „Flamingo”, precum și cu dezvoltarea accelerată a familiei de sisteme balistice FP.

Prin reducerea dependenței de rachetele furnizate de Occident, precum ATACMS sau Storm Shadow, Kievul și-a consolidat capacitatea de a executa misiuni de lovire la mare distanță în interiorul Rusiei, inclusiv dincolo de Urali, fără constrângeri politice directe asupra utilizării acestor sisteme.