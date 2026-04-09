Putin anunță un armistițiu în Ucraina, de Paște

Din cuprinsul articolului Zelenski a propus un armistițiu de paște încă de la începutul săptămânii

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat un armistițiu cu Ucraina pe durata sărbătorilor ortodoxe de Paște, a anunțat Kremlinul, după ce Kievul a propus, de asemenea, o pauză a ostilităților.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat la începutul acestei săptămâni că a adoptat o propunere de armistițiu pentru sărbători prin intermediul SUA, deoarece discuțiile pentru a pune capăt conflictului de patru ani au fost deraiate de războiul din Orientul Mijlociu.

„Un armistițiu este declarat de la ora 16:00 (13:00 GMT) pe 11 aprilie până la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2026” de către Putin, „în legătură cu apropiata sărbătoare ortodoxă a Paștelui”, a anunțat Kremlinul într-un comunicat.

Statul Major General „a primit instrucțiuni să înceteze operațiunile de luptă în toate direcțiile pentru această perioadă”, a declarat Kremlinul, adăugând că trupele sunt pregătite să „contracareze orice posibile provocări din partea inamicului”.