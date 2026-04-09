Putin anunță un armistițiu în Ucraina, de Paște

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat un armistițiu cu Ucraina pe durata sărbătorilor ortodoxe de Paște, a anunțat Kremlinul, după ce Kievul a propus, de asemenea, o pauză a ostilităților.

Zelenski a propus un armistițiu de paște încă de la începutul săptămânii

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat la începutul acestei săptămâni că a adoptat o propunere de armistițiu pentru sărbători prin intermediul SUA, deoarece discuțiile pentru a pune capăt conflictului de patru ani au fost deraiate de războiul din Orientul Mijlociu.

„Un armistițiu este declarat de la ora 16:00 (13:00 GMT) pe 11 aprilie până la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2026” de către Putin, „în legătură cu apropiata sărbătoare ortodoxă a Paștelui”, a anunțat Kremlinul într-un comunicat.

Statul Major General „a primit instrucțiuni să înceteze operațiunile de luptă în toate direcțiile pentru această perioadă”, a declarat Kremlinul, adăugând că trupele sunt pregătite să „contracareze orice posibile provocări din partea inamicului”.

Nuțu Cămătaru, la un pas să cumpere Steaua. Ce l-a oprit pe interlop
Investiție de peste 281 milioane lei aprobată de Guvern pentru operațiuni în Portul Giurgiulești din Republica Moldova
00:00 - Între Evanghelie, pastorul Niemöller și CNA
23:59 - Nuțu Cămătaru, la un pas să cumpere Steaua. Ce l-a oprit pe interlop
23:54 - Liviu Maior, fost ministru al Educației, condus pe ultimul drum la Cluj. Slujba de înmormântare, oficiată de Mitropol...
23:49 - Investiție de peste 281 milioane lei aprobată de Guvern pentru operațiuni în Portul Giurgiulești din Republica Moldova
23:44 - Contracte pentru mașini electrice la SRI, STS și SPP. Ministrul Transporturilor anunță investiții din fonduri europene
23:33 - Autoarea bestsellerului „Menajera”, Freida McFadden, și-a dezvăluit identitatea reală după ani de anonimat

Între Evanghelie, pastorul Niemöller și CNA
Dan Andronic și Victor Ciutacu, dialog despre slalomul făcut de Realitate Plus printre taxe
Victor Ciutacu: Un singur președinte al României nu și-a dezamăgit alegătorii. Care e explicația
