Cancelarul Friedrich Merz consideră că livrarea de rachete Taurus nu mai este justificată în actualul context, argumentând că Ucraina a dezvoltat între timp propriile capacități de atac la distanță. Potrivit acestuia, tehnologia ucraineană a ajuns la un nivel comparabil sau chiar superior față de ceea ce ar putea oferi Germania, relatează united24media.

Într-un discurs susținut în Bundestag, liderul german Friedrich Merz a evidențiat progresele considerabile realizate de Ucraina în dezvoltarea propriilor sisteme de armament încă de la începutul invaziei ruse la scară largă.

Merz a subliniat că noile capacități interne ale Kievului depășesc în prezent beneficiile pe care le-ar aduce o eventuală livrare limitată de rachete germane. Potrivit cancelarului, sistemele ucrainene cu rază lungă de acțiune sunt deja mai eficiente decât numărul relativ redus de rachete de croazieră Taurus pe care Germania l-ar putea pune la dispoziție.

Cancelarul și-a nuanțat poziția privind livrarea de rachete, revenind asupra solicitărilor lansate anterior în timpul campaniei electorale. Acesta a precizat că declarațiile de atunci se bazau pe ipoteza că Bundeswehr dispune de suficiente rachete Taurus care ar putea fi transferate armatei ucrainene.

În prezent, însă, varianta cedării stocurilor existente nu mai este luată în calcul. În schimb, Germania își concentrează eforturile pe modernizarea propriilor capacități militare. În acest sens, Berlinul a semnat recent un contract de peste 2,1 miliarde de dolari pentru dezvoltarea unei linii de producție dedicate noii generații de rachete de croazieră TAURUS NEO.

Potrivit informațiilor apărute, autoritățile germane au în plan achiziția a aproximativ 600 de astfel de rachete moderne, investiția totală fiind estimată la circa 2,2 miliarde de dolari, în vederea consolidării apărării naționale.

Tema livrării rachetelor de croazieră Taurus către Ucraina s-a aflat în centrul dezbaterilor politice din Germania, mai ales în contextul alegerilor anticipate. Subiectul a evidențiat diferențe clare de viziune între principalele forțe politice.

Fostul cancelar Olaf Scholz a respins în mod repetat ideea furnizării acestor arme, în timp ce liderul opoziției, Friedrich Merz, a criticat indecizia guvernului și lipsa unei poziții mai ferme.

La momentul respectiv, specialiștii militari atrăgeau atenția că rachetele, cu o rază de acțiune de aproximativ 500 de kilometri și dotate cu un sistem avansat de focoase bazat pe tehnologia de „detecție a vidului”, considerat mai performant decât cel al rachetelor britanice Storm Shadow, ar fi putut influența semnificativ desfășurarea operațiunilor militare în profunzime.

Cu toate acestea, în pofida presiunilor și apelurilor publice, Germania a decis să păstreze rachetele în propriile depozite, în timp ce Bundeswehr a continuat demersurile de modernizare a arsenalului, având în vedere necesitățile strategice pe termen lung.