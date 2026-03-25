Un general danez spune că Europa trebuie să se pregătească de război

Un înalt oficial militar din Danemarca a lansat un avertisment serios cu privire la securitatea continentului european. Potrivit generalului Michael Wiggers Hyldgaard, Europa nu trebuie să subestimeze riscul izbucnirii unui conflict și să-și consolideze măsurile de apărare acum, informează united24media.

Mai exact, Șeful Statului Major General danez, Michael Wiggers Hyldgaard, consideră că țările europene nu sunt încă pe deplin pregătite pentru război. Din acest motiv generalul subliniază că stabilitatea pe termen lung nu poate fi garantată fără o pregătire strategică adecvată.

În opinia sa, statele membre trebuie să fie gata să facă față unor scenarii militare complexe. În acest context, este nevoie de cooperare internațională și investiții în capacitățile defensive pentru a preveni escaladarea tensiunilor.

De asemenea, la Forumul de Apărare și Strategie de la Paris, oficialul a tras un semnal de alarmă cu privire la riscurile pe termen scurt la adresa NATO, mai arată sursa menționată.

Wiggers Hyldgaard a subliniat că Rusia ar putea lansa „un atac asupra teritoriului alianței înainte de sfârșitul deceniului”. El a insistat asupra necesității unei schimbări de paradigmă:

„Trebuie să ne schimbăm abordarea: să trecem de la analiză la acțiune. Nu mai suntem foarte surprinși, dar nici nu suntem pregătiți. Nu trebuie să fim perfect pregătiți, trebuie să fim mai bine pregătiți decât adversarul nostru”, a declarat generalul

Șeful armatei daneze a subliniat, de asemeea, că capacitatea de producție și lanțurile de aprovizionare sunt componente esențiale ale descurajării.

„Dacă noi, cei din Europa, vrem să ne putem apăra până în 2030, trebuie să ne pregătim acum. Războiul de mare intensitate nu este un scenariu, este o realitate. Nimic nu va înlocui timpul pierdut, timpul care a trecut este pierdut pentru totdeauna”, a adăugat el.

De la începutul conflictului din Ucraina, în 2022, Danemarca a majorat considerabil cheltuielile pentru apărare. În paralel, Copenhaga și-a consolidat cooperarea militară cu alte state europene, desfășurând exerciții comune, ca răspuns și la amenințările repetate ale președintelui Donald Trump privind o posibilă anexare a Groenlandei.

La începutul lui 2026, experții europeni au analizat posibilitatea ca Europa să reducă decalajul defensiv, în contextul în care Rusia și-a triplat producția de armament și a început să se îndepărteze de tratatele internaționale de control al armelor.

Uniunea Europeană a prezentat atunci planul „ReArm Europe”, evaluat la 842 de miliarde de dolari (aproximativ 800 de miliarde de euro), însă analiștii au subliniat că acesta reprezenta mai degrabă un instrument de comunicare strategică decât o transformare efectivă a politicilor de apărare.

Mai mult, specialiști de marcă în domeniul securității au atras atenția că ritmul pregătirilor în Europa este mult mai lent decât amenințarea imediată, indicând că Rusia poate ataca până în 2030, înainte ca majoritatea măsurilor europene de consolidare a apărării să devină operaționale.