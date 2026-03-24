Țările mici din UE se îndatorează, Germania și Franța prosperă pe banii României, Bulgariei și statelor baltice

Investițiile masive făcute de țările europene în apărare se răsfrâng asupra bugetelor. Au de suferit statele fără forță economică, așa cum este și cazul României. O problemă ce a fost analizată în podcastul realizat, marți, de Dan Andronic, la care au participar eurodeputatul Chris Terheș și jurnaliștii Mirel Curea și Alecu Racoviceanu.

Despre programul SAFE (Security Action for Europe), ce a fost adoptat în luna mai a anului trecut, Dan Andronic a scris, marți, AICI. Gazda emisiunii a afirmat că țările mici se vor îndatora semnificativ și vor avea, practic, o mare piatră de moară legată de gât.

„Programul ăsta, SAFE, e un program prin care țările mici se îndatorează în favoarea industriei germane și parțial celei franceze. Deci, Germania se reindustrializează pe banii României, țărlor Baltice, Bulgariei. puțin ai Croației. În condiții în care am văzut exemplu Poloniei, care ne dă clasă. Și de fiecare dată ne miră, de la merele pe care le cumpărăm și în curând până la transportoarele blindate, astea bursuc pe care le fac ei. Polonia a atras 43 de miliarde de euro (n.r.- pentru investiții în producerea de armament), dar pe care nu-i dă cum îi dă România, total la nemți”, a spus Dan Andronic.

Chris Terheș a amintit despre întâlnirea pe care au avut-o, recent, reprezentanții sindicaliștilor din industria de apărare cu Ilie Bolojan. „Federația sindicatelor din industria de apărare sau așa ceva, toate aceste firme care lucrează în acest domeniu spuneau, domnule, noi nu am avut acces la banii respectivi, ceea ce e o o aberație. Pentru că banii aceștia SAFE s-au dat tocmai pentru a-ți ajuta în primul rând propria ta industrie de apărare. Că fără această industrie de apărare nu te poți nici apăra.”

Dan Andronic a explicat că premierul României face jocurile de interese ale Germaniei. Iar banii veniți din programul SAFE sunt clar direcționați. „Ilie Bolojan, care e subordonat intereselor germane și știu exact ce spun, controlează acest program, alocarea programului SAFE, direct prin șeful de cabinet, prin directorul cancelariei, pe care l-a adus de la Oradea. Deci acolo totul e bielă manivelă. Știe exact ce face, știe exact unde dă banii și știe exact care sunt mecanismele pe care le declanșează.”