Pensiile de stat, o păcăleală. Nicăieri în Europa nu acoperă traiul de zi cu zi. România, sub pragul de supraviețuire

Pensiile de stat acoperă costul vieții în mai puțin jumătate dintre țările europene, potrivit unei analize realizate de Moorepay. Studiul evidențiază diferențe majore între regiunile continentului, în special între statele din Vest și cele din Est. Inițiatorii au comparat pensia medie cu cheltuielile de bază pentru o persoană singură în 39 de state europene, incluzând țări din Uniunea Europeană, dar și din afara acesteia.

Calculul nu include costurile pentru chirie, ceea ce înseamnă că, în realitate, presiunea asupra pensionarilor este și mai mare. Rezultatele arată variații semnificative de la o țară la alta.

În Georgia, pensia acoperă doar 22% din costurile de trai, în timp ce în Luxembourg veniturile pensionarilor depășesc de peste două ori cheltuielile de bază.

Țările din Europa de Vest și de Nord se află în topul clasamentului, cu sisteme de pensii care oferă un nivel ridicat de protecție socială. În Italia, Finlanda, Spania sau Danemarca, pensiile depășesc semnificativ costul vieții, iar în multe cazuri veniturile ajung la peste 150% din cheltuielile de bază.

Există și state în care pensiile reușesc să acopere cheltuielile, dar fără un confort real pentru pensionari. În Elveția, Irlanda, Marea Britanie, Polonia, Cehia și Grecia, pensiile depășesc ușor costurile de trai, însă marja rămâne redusă.

În mai mult de jumătate dintre țările analizate, situația este mai dificilă, deoarece pensiile nu acoperă integral cheltuielile de bază. Acest lucru se întâmplă în Slovenia, Slovakia, Estonia, Portugal, Montenegro, Lithuania, Croatia și Hungary, unde acoperirea variază între 80% și 95% din costul vieții.

Cele mai severe dezechilibre sunt înregistrate în Albania, Ukraine și Moldova, unde pensiile nu reușesc să acopere nici măcar jumătate din cheltuielile necesare unui trai de bază.

În Romania, pensia medie de stat se situează sub pragul necesar pentru acoperirea completă a costurilor de trai. Chiar și în absența cheltuielilor cu locuința, veniturile pensionarilor nu sunt suficiente pentru un nivel de trai confortabil, ceea ce reflectă presiunea economică resimțită de această categorie socială.

În aceste condiții, mulți pensionari sunt nevoiți să se bazeze pe sprijinul familiei sau pe alte surse de venit pentru a face față cheltuielilor zilnice, potrivit analizei.

Analiza scoate în evidență un contrast clar între regiunile Europei. Țările din Vest și Nord oferă, în general, pensii care acoperă fără dificultate cheltuielile de bază, în timp ce în Europa Centrală situația este relativ echilibrată, dar fără un confort financiar semnificativ.

În schimb, în Europa de Est și în Balcani, pensiile rămân insuficiente pentru acoperirea costurilor de trai, ceea ce subliniază diferențele de dezvoltare economică și de structură a sistemelor de protecție socială.

Potrivit OECD, aproximativ două treimi din veniturile persoanelor de peste 65 de ani provin din pensii publice, însă în multe state acestea sunt completate frecvent de sprijinul familiei sau de alte venituri, semn că sistemele actuale nu reușesc să asigure un nivel de trai suficient.