Pensionarii care trăiesc ca în Paradis. La cât se ridică veniturile

Pensiile reprezintă principala sursă de venit pentru persoanele în vârstă din Europa. În multe țări de pe „Bătrânul Continent”, veniturile publice, cum ar fi pensiile și beneficiile de stat, reprezintă peste 70% din venitul total echivalent brut al gospodăriilor adulților în vârstă, depășind chiar și 80% în unele cazuri, conform euronews.com.

În UE, la coada clasamentului se află Bulgaria, cu o pensie medie anuală de 3.611 euro, iar locul 1 e ocupat de Luxemburg cu 31.385 de euro. Din afara spațiului comunitar, Albania are o medie de 1.648 de euro, iar Islanda ajunge la 35,959 euro.

Pensia medie pentru limită de vârstă per beneficiar a depășit, de asemenea, 30.000 de euro în două țări nordice: Norvegia și Danemarca. De asemenea, a fost semnificativ peste media UE în Suedia (22.436 euro) și Finlanda (21.085 euro).

Pe lângă Albania, sunt și alte țări europene cu venituri scăzute pentru seniori: Turcia (2.942 EUR), Bosnia și Herțegovina (3.041 EUR), Serbia (3.486 EUR) și Muntenegru (3.962 EUR). Muntenegru se clasează chiar deasupra Bulgariei, dar doar cu o mică marjă. Acestea sunt cifre anuale, nu lunare, care demonstrează diferența mare dintre nivelul cel mai scăzut și cel mai ridicat al pensiilor din Europa.

Cele patru economii ale continentului stau bine. Italia a avut cea mai mare pensie medie, cu 19.589 EUR, urmată de Franța (18.855 EUR), Spania (18.100 EUR) și Germania (17.926 EUR).

- Există o divizare puternică Est-Vest, Europa de Vest și Nordică oferind beneficii de pensie mult mai mari. - Țările sud-europene se descurcă, în general, mai bine decât cele din est, dar sunt încă în urma Europei de Nord. - Cei mai slabi performanți sunt concentrați în Balcani și în estul UE, în special în țările candidate la UE.

Inegalitățile în pensiile medii sunt semnificativ mai restrânse atunci când sunt măsurate în standardul puterii de cumpărare (PPS) comparativ cu termenii nominali.

De exemplu, în UE, raportul dintre cea mai mare și cea mai mică pensie medie este de 8,8 în termeni nominali, dar scade la 3,5 în PPS, reflectând diferențele în ceea ce privește costurile vieții.

În UE, cheltuielile medii cu pensiile per beneficiar au variat de la 5.978 PPS în Slovacia la 21.162 PPS în Austria.

Când sunt incluse țările din afara UE, Albania a avut cea mai mică cifră, cu 3.019 PPS.

Turcia s-a clasat semnificativ mai sus în termeni de PPS, cu 8.128 de PPS – plasându-o deasupra mai multor state membre ale UE.