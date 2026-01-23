Campionatul Mondial, arma de miliarde cu care Europa îl amenință pe Trump

Tensiunile politice dintre SUA și Europa pot duce și la un boicot al Campionatului Mondial de Fotbal găzduit de americani, Canada și Mexic. Ar fi o situație fără precedent în fotbal, la cel mai înalt nivel. Și o lovitură de imagine devastatoare pentru președintele SUA, Donald Trump. 11 iunie - 19 iulie este intervalul în care trebuie să se desfășoare Mondialul.

Iar Trump, fără să fie pasionat de fotbal, s-a implicat în organizarea competiției. O repetiție a fost anul trecut, la Mondialul Cluburilor, desfășurat în America. Subiectul Groenlanda, tensiunile din jurul NATO au creat mari tensiuni la nivel politic. Și au lansat discuții în spațoiul public și despre un boicot al echipelor europene. Vârf de lance fiind Franța, Germania și Marea Britanie.

Ar fi un cutremur pentru un eveniment cu o cotă de piață de aproape miliarde de euro. Cu mari implicații în multe zone sportive și economice. Deciziile sportive sunt luate de federațiile fiecărei țări, dar nu pot fi excluse și presiunile politice. Iată câteva sume de ordinul miliardelor, care fac din World Cup 2026 cea mai importantă competiție sportivă din istoria sportului.

Este vorba despre un eveniment fără precedent, cel mai profitabil din istoria sportului. Cu cheltuielile turneului la formatul de 48 de echipe care a dus la un număr record de meciuri, acorduri uriașe de drepturi de difuzare, sponsorizări și ospitalitate / tichete, FIFA a estimat venituri totale de aproximativ 8,9 miliarde de dolari pentru Cupa Mondială din vară.

În România, Antena 1 a achiziționat drepturile de televizare ale turneului și a plătit, conform surselor de pe piața media, 20 de milioane de euro. Peste 200 de alte țări vor transmite World Cup. În multe alte cazuri, difuzorii au plătit sume duble, chiar triple.

În total, drepturile de televizare au fost vândute pentru colosala sumă de 3,34 de miliarde de euro. Este ușor de înțeles ce ar însemna boicotul chiar și unei singure echipe, chiar și în situația disperată în care FIFA ar putea să găsească un înlocuitor, conform salaryleaks.com.

În ceea ce privește ospitalitatea și biletele, FIFA se așteaptă la venituri record din acest flux, cu 104 meciuri, care au loc în 16 orașe diferite din SUA, Canada și Mexic. Oficialii fosrului mondial au estimat un venit total de 2,9 miliarde de euro din vânzările de bilete și pachetele de ospitalitate.

Aproape 555 de milioane de euro vor fi plătiți direct echipelor participante ca premii în bani. Acesta include plăți garantate către fiecare națiune participantă plus bonusuri bazate pe performanța echipei în turneu.

O pondere semnificativă se va îndrepta către costurile operaționale, logistică și managementul stadionelor din cele 16 orașe gazdă, care vor fi în jur de 2,13 miliarde de euro.

303 de milioane de euro vor fi alocați pentru taxa de asigurare a jucătorilor cunoscută sub numele de Programul de beneficii FIFA Club (CBP). Compensează cluburile care eliberează jucători pentru echipele naționale, dacă apar accidentări în timpul turneului final.

O altă parte mare (1,47 miliarde de euro) a veniturilor va merge către programele de dezvoltare și educație care acoperă multe aspecte, inclusiv plăți (1,28 milioane de euro) către fiecare federație membru FIFA în cadrul programului numit FIFA Forward 3.0. Alte plăți de solidaritate către federații și în cadrul Fondului de dezvoltare.