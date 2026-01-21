Economie

Boomul mașinilor chinezești în Republica Moldova. 1 din 4 autoturisme noi provine din China

Boomul mașinilor chinezești în Republica Moldova. 1 din 4 autoturisme noi provine din ChinaGeely_Cityray_Gallery_ SURSA POZA: www.geelyauto.ro
Republica Moldova. Pentru prima dată în istoria importurilor de automobile noi în Republica Moldova, mașinile produse în China au devenit cele mai populare vehicule, atingând o cotă de piață impresionantă de 26,1% în anul 2025. Această evoluție marchează o schimbare radicală în preferințele consumatorilor, care au început să pună accent pe raportul calitate-preț, dotările moderne și autonomia mare a modelelor electrice și hibride.

Potrivit autoblog.md, comparativ cu anul precedent, creșterea este spectaculoasă. În 2024, cota de piață a mașinilor chinezești era de doar 15,1%, iar în 2023 abia depășea 7%. În 2023, niciun brand chinezesc nu figura în top 15 cele mai vândute mărci, în timp ce în 2025, patru mărci chinezești au intrat deja în clasamentul preferințelor cumpărătorilor moldoveni.

Pe locul doi s-au situat mașinile japoneze, cu 25,4%, urmate de cele germane cu 10,4%. Modelele coreene au atras 9,8% din clienți, iar automobilele asamblate în România au ocupat 7,2% din piață.

Geely_Cityray_Gallery_3

Geely_Cityray_Gallery_ SURSA POZA: www.geelyauto.ro

Record absolut în importurile auto

Anul 2025 a marcat și un record istoric: pentru prima dată, peste 13.000 de automobile noi au fost înmatriculate într-un singur an în Moldova. Această performanță reflectă o cerere tot mai mare pentru vehicule eficiente energetic, accesibile financiar și adaptate nevoilor moderne ale consumatorilor. Autoritățile și dealerii auto urmează să prezinte în curând un material video cu detalii suplimentare despre acest record.

Factori care au impulsionat creșterea mașinilor chinezești

Experții subliniază că succesul brandurilor chinezești nu este întâmplător. În ultimii doi ani, producătorii chinezi au investit masiv în tehnologii moderne, inclusiv baterii LFP, platforme performante, sisteme multimedia și finisaje îmbunătățite.

De asemenea, rețelele de service și garanțiile oficiale s-au extins semnificativ în Europa și țările vecine, inclusiv în Moldova. Importurile neoficiale din 2024–2025 au contribuit la familiarizarea consumatorilor cu aceste branduri, iar lansarea oficială în 2025 a consolidat încrederea publicului.

Preferințele consumatorilor se schimbă

Branduri precum BYD, Geely, Jetour, Zeekr, Denza, IM, AVATR sau Xiaomi atrag tot mai mulți cumpărători datorită autonomiei mari a vehiculelor electrice, dotărilor generoase, garanțiilor extinse și prețurilor competitive.

Această schimbare semnificativă de comportament indică nu doar o modă temporară, ci o tendință durabilă în piața auto moldovenească, unde consumatorii devin tot mai atenți la eficiența energetică și raportul calitate-preț.

