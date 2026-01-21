Exclusiv. Groenlanda, viitor teritoriu american? Adrian Severin: Poate redefini arhitectura securității internaționale

Discuțiile despre Groenlanda, cea mai mare insulă din lume, au revenit în prim-planul geopoliticii internaționale, mai ales după declarațiile fostului președinte american Donald Trump referitoare la posibilitatea achiziționării teritoriului. Fostul ministru de Externe al României și europarlamentar Adrian Severin crede că, „într-o formă sau alta, Groenlanda va ajunge sub jurisdicție americană”.

În cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei, Adrian Severin explică cum raționamentul președintelui Donald Trump este „corect din perspectiva intereselor americane, că e mai bine să deții proprietatea decât să ai un contract de închiriere”.

Fostul ministru este de părere că importanța Groenlandei nu se măsoară doar prin suprafață sau resurse, ci mai ales prin poziția sa geostrategică. „Într-o lume în care SUA nu mai este puterea supremă, Groenlanda este esențială strategic, infinit mai importantă decât NATO”, a adăugat el.

Adrian Severin consideră că marea miză a viitoarelor confruntări geopolitice este Oceanul Arctic, „adică acolo unde Rusia are o deschidere teritorială uriașă, iar America are doar Alaska. Din acest punct de vedere, Groenlanda este crucială”, a punctat fostul oficial.

El afirmă în cadrul interviului pentru Evenimentul Zilei că prioritățile americane ar putea chiar să pună la încercare alianțele tradiționale. „Nu cred într-un război cu Uniunea Europeană, dar SUA sunt dispuse, la limită, să sacrifice NATO pentru a obține o poziție strategică solidă în Arctica”, remarcă fostul ministru.

Pe mai departe, Adrian Severin explică cum istoria Groenlandei cu Danemarca, care încă păstrează suveranitatea formală asupra insulei, este marcată, totuși, de trecutul colonial. El spune faptul că „relația Groenlandei cu Danemarca este una post-colonială. Desprinderea ei nu ar fi un dezastru nici pentru Danemarca, nici pentru Groenlanda. Probabil se va ajunge la un referendum și se vor găsi acoperiri juridice pentru acest deznodământ”.

Adrian Severin declară faptul că „Groenlanda nu este doar o insulă înghețată, ci o miză strategică majoră”. În acest context geopolitic, el vede insula ca pe un punct nevralgic al viitoarelor echilibre globale. „Deciziile care vor fi luate în următorii ani aici ar putea redefini nu doar relațiile dintre SUA, Rusia și Europa, ci întreaga arhitectură a securității internaționale”, conchide fostul ministru de Externe.