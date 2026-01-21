Politica

Presa din Ungaria lansează noi scenarii despre România și pregătirile sale de război

Presa din Ungaria lansează noi scenarii despre România și pregătirile sale de războiSursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Șeful Statului Major al Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat marți, la Sibiu, că populația României trebuie să fie pregătită să susțină un eventual efort de război, într-o conferință de presă susținută alături de comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, generalul Alexus Grynkewich, potrivit mandiner.hu.

România trebuie să fie pregătită pentru război și dezastre

Armata pregătește instruirea tinerilor voluntari

Generalul Gheorghiță Vlad a declarat că sunt planificate mai multe programe de pregătire în cooperare cu Inspectoratul Național pentru Situații de Urgență, menționând implicarea armatei în instruirea populației pentru situații de urgență.

Armata română

Armata română. Sursă foto: Facebook

Șeful Statului Major al Armatei Române a precizat că în anul următor armata ar dori să ofere instruire militară pentru 1.000-2.000 de tineri voluntari, existând însă posibilitatea de a instrui până la 10.000 de tineri anual.

România trebuie să își protejeze zona economică exclusivă în Marea Neagră

Șeful Statului Major al Armatei Române a afirmat că zona economică exclusivă a României în Marea Neagră nu este acoperită de umbrela de apărare a articolului 5 al NATO. Bucureștiul trebuie să se ocupe de protejarea cablurilor submarine de energie și telecomunicații și a câmpului de gaze Neptun Deep.

El a subliniat că, pentru acest scop, este necesară dezvoltarea marinei militare. Anterior, Mandiner a raportat că peste 10.000 de scrisori au fost trimise populației din Norvegia, informând oamenii că armata ar putea confisca anumite bunuri în caz de război.

 

