Evenimentul Istoric - decembrie 2025 îți dezvăluie dramele din copilăria Regelui Mihai I al României

Regele Mihai I al României a fost cel mai longeviv șef de stat al României. A fost ultimul mare șef de stat din anii celui de Al Doilea Război Mondial. Istoria a făcut să fie Regele României în locul tatălui său, să fie detronat de acesta, pentru ca apoi să-l înlocuiască pe tron. Asta, înainte ca Regele Mihai să împlinească 19 ani!

Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna decembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Comunismul românesc „moare greu”. Nu este intenția să mă refer la nostalgici și la nostalgii. Este vorba de anumite particularități ale regimului care l-au făcut să „supraviețuiască” prin consecințele asupra societăților democratice.

Regele Mihai I s-a născut la 21 octombrie 1921, ca fiu al Principelui Carol, Moștenitor al Tronului României și al Principesei Elena de Grecia și Danemarca. Tatăl său a rupt de facto căsătoria cu mama sa și a renunțat la dreptul său regal, preferând să trăiască alături de amanta sa, Elena Lupescu. Corpurile Legiuitoare l-au exclus la 4 ianuarie 1926, pe Carol, devenit Carol Caraiman. Au decis ca moștenitor să fie fiul său, Mihai, iar dacă va fi minor când va urca pe tron, Principele Nicolae, unchiul lui Mihai și fratele lui Carol să fie Regent, ajutat de Patriarhul României și de Președintele Înaltei Curți de Casație.

La 20 iulie 1927, Regele Ferdinand deceda după o luptă cu un cancer la colon. Regele Mihai devenea rege sub Regență. Avea 5 ani și 9 luni. A fost Rege până pe 8 iunie 1930, când tatăl său l-a detronat printr-o lovitură de Palat, devenind Regele Carol al II-lea.

Devenit Rege al României, Carol al II-lea i-a oferit fiului său titlul de Mare Voievod de Alba Iulia, pentru a lega numele Mihai de fapta lui Mihai Viteazul. Divorțul de Elena a Greciei a dus la exilarea acesteia. Mihai era obligat în pre-adolescență, adolescență să trăiască alături de amanta tatălui său și să-și vadă mama doar de 2 ori anual.

Căsătorit în exil, la Atena cu Principesa Ana de Bourbon Parma, Regele Mihai i s-a confesat soției sale despre viața avută în copilărie. Într-un interviu televizat, Regina Ana povestea că soțul ei îi povestise ce relație rece a avut Regele Mihai cu tatăl său. Cei doi nu și-au mai vorbit niciodată din 1940 când Mihai a revenit pe tron, cu o lună înainte să împlinească 19 ani. În 1947, când avea 26 ani, Regele Mihai era alungat de pe tron. În exil, Regina Ana a spus că a primit o scrisoare de la Carol, aflat în exil în Portugalia, el cerându-i să fie o soție bună pentru fiul său. Regina i-ar fi scris că va fi o soție mult mai bună decât a fost el ca tată pentru Mihai.

Regele Mihai se pare că nu l-a vizitat niciodată pe tatăl lui și nici nu a fost la înmormântarea acestuia din aprilie 1953. Regele Mihai ar fi aflat că, la un moment dat, Carol ar fi sperat că Stalin îl va readuce pe tron după detronarea lui Mihai, a doua oară, pe 30 decembrie 1947.

