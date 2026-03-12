Cum funcționează pensiile paneuropene și ce avantaje au românii care lucrează în UE

Românii care muncesc în străinătate pot accesa pensiile personale paneuropene (PEPP), un sistem de economisire portabil și flexibil. Autoritățile europene și române introduc facilități fiscale și modificări legislative pentru a face aceste produse mai atractive, relatează studifinanciare.ro.

România urmează să aplice un tratament fiscal avantajos pentru pensiile ocupaționale și cele paneuropene, similar celui din cazul contribuțiilor la fondurile de pensii private naționale. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul reuniunii EcoFin de la Bruxelles, desfășurată pe 17 februarie 2026.

Potrivit ministrului, sumele deductibile pentru contribuțiile la pensiile paneuropene PEPP vor fi de 400 euro pe an pentru angajat, plus încă 400 euro anual dacă angajatorul decide să contribuie. Această facilitate se aplică începând cu veniturile aferente datei de 1 martie 2026 și aduce clarificări suplimentare asupra unei ordonanțe de urgență adoptate în 2024.

Pensiile personale paneuropene (PEPP) sunt produse de economisire pentru pensionare, care funcționează independent de statul membru în care locuiește sau lucrează cetățeanul. Principala caracteristică a acestui sistem este portabilitatea: contribuțiile se pot menține la același cont chiar și în cazul mutării într-o altă țară din Uniunea Europeană, fără a fi necesară schimbarea furnizorului.

PEPP este deschis tuturor persoanelor fizice din UE: angajați, liber-profesioniști, studenți sau chiar șomeri. Produsul de bază are costuri de administrare plafonate la 1% din capitalul acumulat anual, fiind conceput pentru a fi accesibil și simplu.

La aproape patru ani de la lansarea produsului, pensiile paneuropene se confruntă cu un grad redus de adoptare. În România, majoritatea fondurilor de pensii și companiilor de asigurări care operează în Pilonul II și III nu au introdus încă PEPP în oferta lor.

La nivel european, doar câțiva furnizori sunt activi în registrul central al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), printre care Finax din Slovacia, prezent și în România, și Emeritus din Cipru. Numărul de clienți rămâne redus, iar Finax și-a propus să atingă 20.000 de utilizatori pentru produsul „European Pension” PEPP.

Pentru a crește atractivitatea pensiilor paneuropene, Comisia Europeană a propus revizuirea Regulamentului privind PEPP, urmând să intre în vigoare în 2027. Printre măsurile principale se numără eliminarea plafonului de comisioane și a consultanței obligatorii pentru PEPP de bază, care va putea fi vândut online fără intervenția unui consultant.

Strategia investițională a produsului de bază va fi bazată pe ciclul de viață, reducând riscul pe măsură ce participantul se apropie de pensionare. Cel puțin 95% din activele PEPP de bază vor fi investite în instrumente simple, precum acțiuni, ETF-uri sau obligațiuni, restul de 5% putând fi alocat altor active, inclusiv titluri de capital și infrastructură necotate.

Furnizorii vor putea oferi și PEPP personalizate, cu garanții și strategii complexe, care necesită consultanță, pentru a se potrivi profilului de risc și preferințelor fiecărui participant. De asemenea, va fi eliminată obligația ca același furnizor să ofere atât PEPP de bază, cât și personalizate.

O altă măsură europeană propusă este „aderarea automată”, prin care angajații sunt incluși în mod automat în sistemele de pensii suplimentare, cu posibilitatea de a opta pentru neparticipare. Comisia Europeană arată că această abordare a crescut semnificativ ratele de participare în țări precum Regatul Unit și Noua Zeelandă. Italia și Polonia au observat creșteri constante ale participării, iar Irlanda pregătește introducerea sistemului în 2026.

În România, discuțiile publice pe tema aderării automate în Pilonul III nu au fost încă inițiate.

PEPP oferă românilor care muncesc în străinătate posibilitatea de a continua să contribuie la același cont de pensie, indiferent de țara UE în care se află.

La pensionare, sumele pot fi încasați „la purtător”, direct de la furnizor, fără a depinde de sistemul de pensii național. Această caracteristică face produsul util pentru cetățenii mobili, oferind în același timp avantajele fiscale introduse recent în România.