Pensia suplimentară. Schimbări în aplicarea contribuțiilor din 2026

Contribuțiile la pensiile ocupaționale, cunoscute și ca pensii suplimentare, ar putea deveni deductibile fiscal începând cu veniturile aferente anului 2026, potrivit proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri de relansare economică, publicat de Ministerul Finanțelor. Această măsură se adresează atât angajaților, cât și persoanelor care obțin venituri din activități independente și contribuie la scheme private de pensii.

Pensia ocupațională este un tip de pensie suplimentară, care se adaugă la pensia publică de stat. Aceasta presupune contribuții lunare către un fond privat, administrat de o entitate autorizată, și poate fi suportată integral de angajat, de angajator sau de ambele părți. La pensionare, contribuabilul primește, pe lângă pensia de stat, și o sumă suplimentară din fondul privat.

Această schemă oferă avantajul acumulării unui capital suplimentar pentru pensionare și poate fi o soluție importantă pentru menținerea unui standard de viață mai ridicat după retragerea din activitate.

Potrivit proiectului de lege, contribuțiile la fondurile de pensii ocupaționale vor fi incluse în categoria cheltuielilor deductibile fiscal, însă în limita echivalentului în lei a 400 de euro anual pentru fiecare contribuabil.

„Contribuțiile la fondurile de pensii ocupaționale, precum și cele la produsele paneuropene de pensii personale (PEPP) aferente conturilor din România, plătite în scopul personal al contribuabilului, vor fi incluse în cheltuielile deductibile limitat”, se arată în documentul Ministerului Finanțelor.

Această limită se aplică atât persoanelor care contribuie individual, cât și angajatorilor care suportă contribuții pentru angajații lor.

Modificările fiscale propuse fac diferența între contribuțiile angajatului și cele ale angajatorului. Contribuțiile suportate de angajator pentru angajați vor fi considerate venit neimpozabil, respectând plafonul de 400 de euro anual.

„În sumele suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană, sunt incluse contribuțiile la fondurile de pensii ocupaționale, respectiv la schemele de pensii ocupaționale, calificate astfel de Autoritatea de Supraveghere Financiară”, se precizează în proiect.

Astfel, angajatorii care contribuie la pensii ocupaționale pentru propriii angajați nu vor plăti impozit pe aceste sume, iar angajații vor beneficia de avantaj fiscal pentru contribuțiile lor proprii.

Regulile ar putea fi aplica începând cu contribuțiile plătite de la 1 martie 2026 și pentru veniturile aferente anului 2026. Proiectul clarifică, de asemenea, că regulile privind asocierile fără personalitate juridică nu se aplică fondurilor de pensii ocupaționale constituite conform legislației specifice.

„Se propune completarea prevederilor Codului fiscal referitor la determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, în sensul în care sunt deductibile contribuțiile la fonduri de pensii ocupaționale, respectiv la schemele de pensii ocupaționale, calificate astfel de Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene, aparținând Spațiului Economic European sau entități autorizate într-un stat aderent la codurile de liberalizare ale OCDE, precum și contribuțiile la PEPP aferente conturilor sau subconturilor din România, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro”, se mai arată în document.

Prin aceste modificări, românii care contribuie la pensii ocupaționale vor avea un tratament fiscal mai avantajos, iar aceste contribuții vor fi considerate deduceri limitate în cadrul plafonului legal. Aceasta înseamnă că românii vor putea economisi mai mult pentru pensia lor suplimentară, atât prin contribuții proprii, cât și prin cele ale angajatorului.