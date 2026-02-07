Salarii mai mari în 2026. Opt din zece angajatori pregătesc majorări și beneficii suplimentare

Peste 80% dintre angajatorii din România plănuiesc să majoreze salariile în 2026, arată un studiu Randstad. Majorările vor include, pe lângă salariul de bază, bonusuri individuale, asigurări medicale și alte beneficii pentru angajați.

Un studiu realizat de Randstad România arată că peste 80% dintre angajatori intenționează să majoreze salariile angajaților în 2026, atât pentru white-collar, cât și pentru blue-collar. Creșterile vor include salariul de bază, bonusuri individuale, asigurări medicale și alte beneficii, iar pachetele de compensare vor combina componente financiare și de wellbeing.

În același timp, majoritatea companiilor se vor concentra pe echilibrul între dezvoltarea afacerii și prudența operațională, iar doar 34% se așteaptă la creșteri ale veniturilor. Tehnologia și AI vor avea un rol tot mai mare în gestionarea forței de muncă, în timp ce fluctuația personalului continuă să fie influențată de salarii și de pachetele de beneficii.

Aproximativ 23% dintre angajatori recunosc că oferă salarii mai mici decât nivelul pieței pentru anumite poziții, ceea ce poate afecta recrutarea. În privința muncii flexibile, 38% dintre companii nu plănuiesc astfel de aranjamente, iar 29% testează modele part-time, pe proiect sau temporare, în timp ce tot mai multe adoptă modele „Digital Nomad”.

În organizațiile cu politici de muncă la distanță, modelul de două zile acasă pe săptămână rămâne cel mai răspândit, dar se observă o creștere a modelelor complet flexibile. Săptămâna de lucru de patru zile este aplicată de aproximativ 3% dintre angajatori.

Fluctuația de personal rămâne influențată de salarii (79%) și de motive non-financiare, cum ar fi lipsa oportunităților de avansare (39%) și volumul de muncă excesiv (29%). În 2026, 30% dintre companii planifică creșteri de personal, cu cerere ridicată în inginerie și producție, în timp ce pozițiile în relații cu clienții scad din cauza automatizării și AI în 44% dintre organizații.

Tehnologia și AI devin tot mai prezente, 38% dintre companii intenționând să extindă utilizarea acestora, în domenii precum HR, marketing, finanțe și servicii clienți. Implementarea AI este influențată de lipsa personalului calificat, costuri ridicate și neîncrederea managementului, în contextul în care optimismul privind veniturile scade de la 43% în 2025 la 34% în 2026, iar incertitudinea ajunge la 19%.