Topul salariilor minime în Europa și poziția României în 2026. Unde se câștigă cel mai bine

În Europa, salariul minim variază considerabil de la o țară la alta, iar pentru milioane de angajați aceste diferențe sunt extrem de importante. Orice veste legată de creșterea salariului minim este atent urmărită, deoarece afectează direct capacitatea oamenilor de a-și acoperi cheltuielile zilnice și de a-și asigura un trai decent. O analiză realizată de Euronews, care se bazează pe datele oficiale furnizate de Eurostat, oferă o imagine detaliată a pragurilor salariilor minime din Europa.

În Uniunea Europeană, aproximativ 12,8 milioane de angajați din 22 de state membre câștigă salariul minim sau mai puțin. Totuși, aproape o treime dintre aceștia nu au beneficiat de nicio majorare între iulie 2025 și ianuarie 2026, iar în patru țări salariul minim nu a crescut deloc în ultimul an.

Diferențele între statele europene sunt semnificative. Salariul minim brut lunar variază între 620 de euro în Bulgaria și 2.704 euro în Luxemburg. Cinci țări depășesc pragul de 2.000 de euro: Luxemburg, Irlanda, Germania, Olanda și Belgia. Franța are 1.823 euro, iar Spania 1.381 euro, evidențiind decalaje chiar între țările vecine.

Eurostat a împărțit statele în trei categorii: salarii peste 1.500 euro, între 1.000 și 1.500 euro și sub 1.000 euro. În categoria medie se regăsesc Spania, Slovenia, Lituania, Polonia, Cipru, Portugalia, Croația și Grecia. Dintre cele 29 de state analizate (22 UE și șapte candidate), în 15 salariul minim este sub 1.000 euro.

Toate țările candidate, alături de Cehia (924 euro), Ungaria (838 euro), România (795 euro), Turcia (654 euro) și Albania (517 euro), se află în această categorie.

În ianuarie 2026, salariul minim brut din România era de 795 euro, plasând țara pe locul 20 din 29 în clasamentul nominal. Însă, atunci când se ia în calcul puterea de cumpărare (PPS), salariul minim din România ajunge la 1.279 PPS, urcând țara pe locul 12.

Aceasta reprezintă cea mai mare creștere de poziție dintre toate statele analizate. Macedonia de Nord, Serbia și Turcia își îmbunătățesc, de asemenea, pozițiile, în timp ce Cehia și Estonia pierd teren.

Atunci când salariile minime sunt analizate în funcție de puterea de cumpărare, diferențele dintre statele europene devin mai reduse. Germania conduce clasamentul, cu 2.157 PPS, urmată de Luxemburg, cu 2.035 PPS, și de Olanda, cu 1.979 PPS.

La capătul opus se află Estonia, cu 886 PPS, ceea ce evidențiază valoarea mai redusă a salariului minim în raport cu costul vieții. În ansamblu, ordinea generală a clasamentului rămâne similară celei bazate pe sume nominale, însă poziția țărilor candidate la UE, precum România, este mai favorabilă atunci când salariile sunt evaluate în funcție de puterea de cumpărare.

Între iulie 2025 și ianuarie 2026, salariul minim nu s-a modificat în Belgia, Estonia, Grecia, Spania, Luxemburg și Slovenia. Cele mai mari majorări au fost înregistrate în Bulgaria, Ungaria, Lituania și Slovacia, fiecare cu creșteri de peste 11%. În România, salariul minim în moneda națională a rămas neschimbat, iar exprimat în euro a scăzut ușor din cauza cursului valutar.

Experții Institutului Sindical European (ETUI) explică diferențele prin productivitatea ridicată, industriile dezvoltate și puterea de negociere a angajaților.

Țările cu industrii performante sau sectoare financiare solide oferă salarii mai mari, iar industriile de înaltă tehnologie atrag venituri suplimentare. În Italia, Austria și țările nordice – Suedia, Danemarca și Finlanda – salariul minim nu este stabilit prin lege, fiind determinat prin contracte colective de muncă.