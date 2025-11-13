România depășește Ungaria la salariul mediu, dar rămâne în a doua jumătate a UE. Cum arată harta veniturilor în Europa

Datele Eurostat pentru 2024 arată că România a ajuns să aibă cel mai ridicat salariu mediu anual brut din regiunea central-est europeană, depășind Ungaria, Bulgaria și Grecia. Creșterea veniturilor în ultimul deceniu este spectaculoasă, însă diferențele față de statele occidentale rămân uriașe.

Noua statistică Eurostat pentru anul 2024 redesenează subtil raportul de forțe din Europa Centrală și de Est. România, considerată ani la rând unul dintre statele cu cele mai reduse venituri, a ajuns să depășească țări aflate tradițional înaintea sa.

Potrivit instituției europene de statistică, salariul mediu anual brut din România a ajuns la 21.108 euro, cel mai ridicat nivel din blocul regional estic, depășind Ungaria, Grecia și Bulgaria.

Ungaria, principalul stat cu care România este comparată în mod constant, raportează un salariu anual de 18.461 euro, cu aproximativ 2.650 de euro sub nivelul României. Grecia, deși membră a Uniunii încă din 1981, coboară la 17.954 euro, în timp ce Bulgaria rămâne la baza clasamentului cu 15.387 euro.

Pentru România, acest avans reprezintă o schimbare structurală importantă: pentru prima dată în istoria recentă, veniturile salariale se apropie de pragurile considerate „intermediare” în Uniunea Europeană.

Saltul veniturilor românești din ultimul deceniu este fără precedent în Europa. În 2014, salariul mediu anual era de 6.812 euro. Astăzi, a ajuns la 21.108 euro, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 210%.

Niciun alt stat din regiune nu a avut un ritm comparabil.

Ungaria: +92%

Bulgaria: +155%

Lituania: +184%

Estonia: +102%

Letonia: +98%

Polonia: +96%

Cehia: +101%

Croația: +71%

Slovenia: +61%

Aceste cifre arată două tendințe clare:

Europa Centrală și de Est a recuperat rapid decalajele interne, însă rămâne mult în urma Occidentului. Statele baltice și România au avut cele mai dinamice evoluții salariale, pe fondul creșterii economice, investițiilor și integrării în lanțurile industriale europene.

Totuși, dinamica regională nu schimbă realitatea globală: media europeană este trasă în sus de statele vestice, iar România continuă să se poziționeze în jumătatea inferioară a clasamentului UE.

Dacă analizezi comparația cu Europa Occidentală, decalajele sunt dure: statele din top au salarii între două și de patru ori mai mari decât România.

În 2024, Luxemburg rămâne liderul absolut cu 82.969 euro salariu mediu anual brut. Urmează Danemarca cu 71.565 euro și Irlanda cu 61.051 euro.

După primele trei poziții, ierarhia este completată de:

Belgia – 59.632 euro

Austria – 58.600 euro

Germania – 53.791 euro

Finlanda – 49.428 euro

Suedia – 46.525 euro

Franța – 43.790 euro

În acest context, România, cu cei puțin peste 21.000 de euro, rămâne departe de nivelul mediu din vestul continentului.

Un fenomen interesant observat în ultimul deceniu este stagnarea statelor sudice. Spania, Grecia și Italia, care altădată reprezentau repere de venituri superioare, au înregistrat avansuri minime.

Un exemplu relevant este Spania, care, în ciuda unei economii solide, a avut o creștere anuală de doar 4,6% în 2024 – sub media UE – iar pe termen lung, doar +26,2% față de 2014.

Mai slab au evoluat doar:

Franța (+23,5%)

Finlanda (+23%)

Italia (+16,7%)

Suedia (+5,5%)

Grecia (+5,3%)

Acest bloc sudic confirmă efectele crizelor financiare repetate și ale măsurilor de austeritate implementate după 2010.

Deși România depășește astăzi țările vecine în privința salariului mediu, poziția sa în UE rămâne modestă. Motivele sunt structurale:

veniturile cresc repede, dar pleacă de la un nivel foarte scăzut;

productivitatea muncii rămâne sub media europeană;

economia se bazează încă masiv pe sectoare cu valoare adăugată redusă;

disparitățile între regiuni sunt mari – diferența dintre București-Ilfov și nord-est depășește 70%.

În plus, o parte importantă a creșterilor salariale se datorează inflației din anii 2021–2023, ceea ce „distorsionează” percepția asupra evoluției reale a nivelului de trai.

Un element notabil este revenirea economică a țărilor baltice. Lituania, Estonia și Letonia au pornit de la venituri apropiate de cele din România în 2014, dar au accelerat rapid:

Lituania a ajuns la 29.104 euro , dublându-și salariile în zece ani;

Estonia a urcat la 26.546 euro ;

Letonia a atins 22.262 euro.

Aceste state sunt acum în zona mediană a Europei, demonstrând ce înseamnă investiția masivă în digitalizare, educație și infrastructură.