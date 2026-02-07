Cum obții răspunsuri clare și directe de la ChatGPT și Gemini

Un truc promite să transforme modul în care Gemini și ChatGPT oferă explicații. Mulți utilizatori s-au plâns că aceste modele tind să ofere răspunsuri prea lungi. Pentru a preîntâmpina astfel de situații, printr-o simplă strategie de formulare a întrebărilor sau a cererilor, se poate reduce semnificativ lungimea răspunsurilor, fără a compromite calitatea informațiilor, informează techradar.com.

Chatboții alimentați de inteligență artificială, precum ChatGPT sau Gemini, pot furniza o gamă largă de informații fascinante, dar deseori utilizatorii caută un răspuns simplu și direct.

Această tendință provine din modul în care modelele sunt antrenate să fie minuțioase și să se orienteze spre o utilitate maximă. Însă uneori, minuțiozitatea este exagerată încurcând mai mult utilizatorul.

Există însă o metodă simplă pentru a obține de la ChatGPT sau Gemini răspunsuri concise și precise. Practic, este ca și cum ai strânge un furtun din care altfel ar curge necontenit apă, iar acest mic truc permite informației esențiale să iasă la suprafață fără date suplimentare.

Mulți utilizatori observă că, lăsat liber, ChatGPT tinde să anticipeze întrebările următoare, ceea ce poate face răspunsurile mai lungi sau mai elaborate decât ar fi necesar. Cheia pentru a controla acest comportament este să înțelegem modul în care modelul gestionează tonul și structura răspunsurilor.

De exemplu, dacă spui „Fii scurt”, s-ar putea să reducă numărul de cuvinte, păstrând în același timp toată structura. modelul reduce numărul de cuvinte, dar păstrează formulele introductive obișnuite, precum „Cu siguranță!” sau „Iată câteva puncte de luat în considerare”.

În schimb, instrucțiunile precise și limitative funcționează mult mai bine. Un exemplu eficient este: „Răspunde într-un singur paragraf. Nu oferi informații de fundal. Explică doar dacă te întreb.” Această abordare stabilește clar spațiul, scopul și intenția, ceea ce face ca ChatGPT să urmeze mai fidel cerințele.

Mai mult, funcția de personalizare permite integrarea acestor limite în comportamentul implicit al asistentului. O frază de genul „Când răspunzi la întrebări, păstrează răspunsurile scurte și directe, cu excepția cazului în care cer în mod explicit mai multe”, reduce semnificativ cantitatea de informație, deși nu elimină complet devierile ocazionale, mai ales la întrebări complexe.

Gemini se remarcă printr-o abordare diferită față de alte modele de inteligență artificială. Chiar și atunci când i se cere un răspuns simplu, acesta tinde să-l completeze cu explicații suplimentare, de genul: „Există mai mulți factori de luat în considerare…”. Această tendință are sens dacă ne amintim de motorul de căutare Google: este foarte eficient pentru cercetări detaliate, mai puțin potrivit însă atunci când vrei informații rapide, cum ar fi sugestii pentru un prânz de drumeție.

Se pare că Gemenii funcționează cel mai bine atunci când primește instrucțiuni clare privind tonul și forma răspunsului încă de la început. Secretul constă în stabilirea limitelor. De exemplu, în loc să întrebi „Recomandă un prânz bun la pachet”, mai eficient ar fi să formulezi astfel: „Într-o singură propoziție, răspunde direct, fără detalii sau explicații”.

Expresii precum „Răspunde doar la întrebarea principală” sau „Răspunde clar, fără formatare sau argumente pro/contra” au un efect similar. Așadar, pentru a obține răspunsuri eficiente, uneori este nevoie să formulezi mai multe cuvinte pentru a primi, în schimb, mai puține în răspuns. Așadar, de tot ce are nevoie este să i se reamintească să fie concis.