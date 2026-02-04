Schimbări la Pilonul 2 de pensii. Cu cât ar putea crește cota de contribuție

Pilonul 2 de pensii private revine pe agenda legislativă. Un proiect de lege care prevede majorarea treptată a cotei de contribuție a fost adoptat tacit de Senat și urmează să fie analizat de Camera Deputaților, forul decizional.

Inițiativa legislativă propune modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și stabilește un calendar clar pentru următorii ani. Potrivit proiectului, contribuția ar urma să crească de la nivelul actual de 4,75% la 5,25% începând cu 1 ianuarie 2026, iar din 1 ianuarie 2027 să ajungă la 6%.

Documentul a trecut de Senat prin adoptare tacită, după ce termenul legal de dezbatere și vot s-a împlinit la data de 2 februarie. Următoarea etapă este dezbaterea în Camera Deputaților, care va decide forma finală a legii.

Contribuția de 4,75% aflată în vigoare în prezent este mult sub nivelul stabilit inițial la lansarea sistemului de pensii private obligatorii. În expunerea de motive, inițiatorii proiectului, deputații PNL Raluca Turcan și Florin Roman, amintesc că legea adoptată în 2004 prevedea o creștere graduală a contribuției de la 2% la 6% într-un interval de opt ani, cu majorări anuale de câte 0,5 puncte procentuale.

Acest parcurs nu a fost respectat. Crizele economice și financiare din ultimii 15 ani au dus la amânări repetate și la blocarea atingerii pragului de 6%. „Toate prognozele demografice și financiare arată foarte clar că, după anul 2030, sistemul public de pensii Pilonul 1 va avea mari dificultăți în a asigura o rată decentă de înlocuire a salariului prin pensie”, susțin inițiatorii proiectului.

În prezent, peste 8,4 milioane de români contribuie la fondurile de pensii administrate privat. Pentru mulți dintre ei, perioada de acumulare se apropie de final, urmând ca în următorii cinci până la zece ani să înceapă solicitarea efectivă a acestui drept.

În acest context, rolul Pilonului 2 devine tot mai important pentru completarea veniturilor obținute din sistemul public de pensii, în condițiile presiunilor demografice și financiare anticipate după anul 2030.

George Moț, expert în pensii private, a declarat pentru Digi24.ro că majorarea contribuției ar reprezenta un pas esențial pentru stabilitatea sistemului.

„Ar fi o veste extraordinar de bună să vedem că vor crește contribuțiile la Pilonul 2 de pensii private. Nivelul acestora de 4,75% este mult sub calendarul inițial de 6%, care ar fi trebuit atins încă din 2016. Dacă această propunere va intra în vigoare și va fi promulgată de președinte, va fi o veste bună pentru toți cei peste 8 milioane de participanți la un fond de pensii private Pilon 2”, a spus Moț.

Potrivit acestuia, impactul nu s-ar resimți doar în nivelul pensiilor viitoare, ci și în economie.

„Contribuții mai mari vor însemna investiții mai mari ale fondurilor de pensii pe bursa locală. Anul trecut, bursa a adus randamente destul de bune. De asemenea, fondurile vor avea la dispoziție sume mai mari de bani pe care să le investească inclusiv în titluri de stat”, a explicat expertul.

Fondurile de pensii private se află deja printre principalii finanțatori ai statului român, prin achiziția de titluri de stat, având un rol important în acoperirea unei părți relevante din datoria publică.