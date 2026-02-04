Ministrul Energiei, convocat de USR în Parlament pentru explicații privind criza apei din Argeș

Uniunea Salvați România solicită prezența ministrului Energiei, Bogdan Ivan, în Parlament, la „Ora Guvernului”, pe 9 februarie, pentru a oferi explicații în legătură cu criza apei potabile din județul Argeș.

Uniunea Salvați România îl convoacă pe Bogdan Ivan la „Ora Guvernului”, în contextul problemelor grave legate de alimentarea cu apă potabilă care persistă de aproximativ trei luni în municipiul Curtea de Argeș și în localitățile din jur. Potrivit USR, mii de oameni sunt afectați și se confruntă zilnic cu dificultăți în asigurarea apei potabile.

Formațiunea susține că este nevoie de explicații clare privind acțiunile întreprinse de Ministerul Energiei și de Hidroelectrica, compania care administrează amenajarea hidroenergetică Vidraru, pentru prevenirea și soluționarea situației apărute.

„Ce nu știm și vrem să aflăm este ce măsuri ia Hidroelectrica, companie din subordinea Ministerului Energiei, pentru a preîntâmpina apariția unor situații precum cea de la barajul Vidraru și care sunt acțiunile întreprinse pentru rezolvarea problemelor. Asta vrem să aflăm de la ministrul Bogdan Ivan, să vedem ce soluții sunt, pentru că este inacceptabil ca zeci de mii de oameni să fie nevoiți, de trei luni, să care apă de băut cu bidoane și sticle și nimeni să nu le spună care e orizontul de timp în care lucrurile vor reveni la normal”, a declarat Diana Stoica, liderul deputaților USR.

Solicitarea USR a fost înaintată Biroului Permanent al Camerei Deputaților, iar audierea ministrului Energiei este programată pentru luni, 9 februarie, în cadrul sesiunii „Ora Guvernului”.

USR reamintește că Hidroelectrica se află în subordinea Ministerului Energiei și are atât calitatea de administrator al barajului Vidraru, cât și responsabilitatea lucrărilor de modernizare. În același timp, tratarea apei potabile este realizată de Aquaterm SA, operator aflat în subordinea Consiliului Local Curtea de Argeș.

„Ora Guvernului” este o procedură de control parlamentar prin care Legislativul solicită explicații membrilor Guvernului și se desfășoară atât la Senat, cât și la Camera Deputaților, conform regulamentelor fiecărei Camere. În timpul sesiunilor ordinare, dezbaterile au loc, de regulă, lunea, între orele 16.00 și 17.00, cu excepția zilei dedicate prim-ministrului, și vizează teme politice de interes major.

Inițiativa poate aparține atât opoziției, cât și puterii. Reprezentantul grupului parlamentar care a solicitat dezbaterea dispune de cinci minute pentru prezentarea subiectului, ministrul invitat are la dispoziție tot cinci minute pentru răspuns, iar pentru clarificări suplimentare sunt alocate trei minute. Celelalte grupuri parlamentare beneficiază de câte trei minute pentru intervenții, cu excepția celui mai mare grup din opoziție, care are cinci minute, în timp ce deputații neafiliați au un minut. La final, ministrul este obligat să răspundă în cel mult cinci minute. La Senat, procedura este similară celei aplicate la Camera Deputaților.