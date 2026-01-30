Bacterie periculoasă, identificată în apa din reţeaua publică: Poate avea consecințe grave

Apa furnizată prin rețeaua publică din municipiul Curtea de Argeș conține bacteria Clostridium perfringens, potrivit rezultatelor analizelor de laborator prezentate joi de compania de apă din zonă. „Este inacceptabil ca, într-un stat european, zeci de mii de oameni să fie lăsați luni întregi fără apă potabilă, iar consecința să fie bacterii periculoase în apa de la robinet”, a scris preşedintele PNL Argeş, Alina Gorghiu, într-o postare pe Facebook.

Președintele PNL Argeș a declarat că, de aproape patru luni, aproximativ 50.000 de locuitori din Curtea de Argeș nu au acces la apă potabilă.

„De aproape patru luni, 50.000 de locuitori din Curtea de Argeș trăiesc fără apă potabilă. Patru luni în care bătrâni, oameni bolnavi, familii cu copii, în plină iarnă, au fost obligați să cumpere apă din magazine și să o care pe scări, până la etajele superioare”, a mai afirmat deputatul PNL.

Potrivit acesteia, în tot acest interval nu ar fi existat reacții din partea instituțiilor responsabile. „Nici Guvernul României, prin Ministerul Mediului. Nici administrația județeană Argeș. Nici administrația locală din Curtea de Argeș”, a subliniat Alina Gorghiu.

Președintele PNL Argeș a declarat că AquatermAG’98 Argeș a confirmat oficial prezența bacteriei Clostridium perfringens în apa de la robinet. „Astăzi avem rezultatul acestei inacţiuni: conducerea AquatermAG’98 Argeş confirmă oficial prezenţa bacteriei Clostridium perfringens în apa de la robinet, conform analizelor de laborator. Clostridium perfringens NU este o bacterie banală. Pentru vârstnici, persoane bolnave, copii și persoane imunodeprimate, poate avea consecințe grave, chiar fatale”, a explicat deputatul.

Alina Gorghiu a mai arătat că nu toți cetățenii pot interpreta corect buletinele de analiză sau termenii medicali, iar responsabilitatea informării și intervenției revine autorităților.

„Responsabilitatea informării corecte și a intervenției rapide aparține autorităților. Nu cetățenilor. Facem un apel public către autorități să vină de urgență cu o soluție concretă și imediată, care să asigure accesul sigur la apă potabilă pentru populație. Este inacceptabil ca, într-un stat european, zeci de mii de oameni să fie lăsați luni întregi fără apă potabilă, iar consecința să fie bacterii periculoase în apa de la robinet”, a scris aceasta, în postare.

La rândul lor, reprezentanții AUR Argeș au anunțat că situația este confirmată și de Direcția de Sănătate Publică Argeș, care nu a avizat reluarea consumului de apă potabilă din rețeaua publică.

„În lipsa unei soluţii tehnice definitive, autorităţile locale au pus la dispoziţia populaţiei bazine cu apă potabilă alimentate cu cisterne, o măsură considerată insuficientă de tot mai mulţi locuitori. Nemulţumirile au dus la organizarea unui protest. AUR a anunţat că va fi alături de argeşeni, sambătă, începând cu ora 14:00, într-o manifestaţie împotriva conducerii Aquaterm şi a administraţiei locale”, a anunțat AUR Argeş.

Conform organizatorilor, protestul va începe în fața sediului Aquaterm, urmând ca participanții să pornească în marș către Primăria Municipiului Curtea de Argeș. Manifestația se va încheia după parcurgerea Bulevardului Basarabilor, în zona Fântânii lui Manole.