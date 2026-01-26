Social

Legea femicidului, la un pas de a fi adoptată. Proiectul a primit aviz favorabil în comisiile din Parlament

Legea femicidului, la un pas de a fi adoptată. Proiectul a primit aviz favorabil în comisiile din Parlamentabuzata. Sursa foto: Pixabay
Proiectul de lege legat prevenirea și combaterea femicidului a primit undă verde în comisiile din Parlament, a anunțat deputata PNL Alina Gorghiu, inițiatoarea demersului. Pe parcursul anului trecut, aproximativ 60 de femei au murit din cauza violenței domestice.

Legea femicidului, pe agenda Parlamentului

Comisia juridică a Senatului și Comisia specială „România fără violență domestică” au aprobat, în ședință comună, raportul privind proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor asociate. În continuare, proiectul va fi supus votului în plenul Senatului.

Inițiatorii subliniază că legea este esențială, deoarece, până acum, lipsa unei definiții clare a femicidului, a unor date centralizate și a unor instrumente de analiză a făcut ca statul să reacționeze abia după producerea tragediilor.

Alina Gorghiu, deputat PNL

Alina Gorghiu. Sursa foto: Facebook/Alina Gorghiu

Instituțiile devin responsabile de situația femeilor care se confruntă cu violența

Potrivit acestora, femicidul poate fi atât previzibil, cât și prevenibil. Noua lege transferă responsabilitatea de la victime către instituțiile publice, corectând astfel aceste lacune, conform unui comunicat al deputatei Alina Gorghiu, președintele Comisiei speciale.

„Este un moment important şi necesar pentru România”, afirmă deputalul Alina Gorghiu, preşedintele Comisiei parlamentare „România fără violenţă domestică”.

Conform datelor oficiale pentru 2025, aproape 60 de femei și-au pierdut viața, majoritatea în contexte de violență domestică.

„Aceste crime” nu reprezintă accidente și nici „drame de familie”, ci sunt „rezultatul unui lanţ de violenţe, control şi lipsă de intervenţie eficientă”, se arată într-un comunicat de presă. Prin această lege, statul român îşi asumă, pentru prima dată, o abordare clară, structurată şi preventivă a femicidului, precizează sursa citată.

Alina Gorghiu, despre legea femicidului

Alina Gorghiu spune că reglementarea este necesară întrucât, până acum, lipsa unei definiţii juridice, a unor date centralizate şi a unor instrumente de analiză a făcut ca statul să reacţioneze tardiv, după producerea tragediilor, deşi femicidul este „previzibil şi prevenibil”.

„Legea corectează aceste vulnerabilităţi şi mută responsabilitatea de la victimă pe umerii instituţiilor publice”, se mai arată în comunicat.

Proiectul definește pentru prima dată în legislația românească femicidul ca formă extremă de violență bazată pe gen și prevede colectarea anuală de date privind femicidul și violențele care îl preced, inclusiv informații despre relația victimă–agresor.

Copiii care provin din aceste familii, protejați

Documentul oferă protecție reală pentru copiii rămași în urmă – orfanii femicidului fiind recunoscuți ca victime directe, cu măsuri de ocrotire imediată și pedepse agravante atunci când violența se produce în prezența minorilor. Legea întărește răspunsul penal prin sancționarea severă a faptelor motivate de gen și a violențelor care preced omorul, și promovează educația pentru prevenție, introducând în școli teme despre egalitatea de gen, relațiile non-violente și combaterea violenței.

„Proiectul este rezultatul unei munci extinse, realizate împreună cu ONG-uri, specialişti, magistraţi şi profesionişti din domeniu, şi reflectă bune practici europene. Îmi doresc adoptarea rapidă a acestui proiect în plenul Senatului, pentru ca România să facă trecerea de la reacţie la prevenţie, de la indiferenţă la responsabilitate. Viaţa femeilor contează. Copiii rămaşi în urmă contează. Statul trebuie să fie de partea lor”, a explicat Alina Gorghiu.

Proiecte speciale