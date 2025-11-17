Cazurile de ucideri de femei în Uniunea Europeană, comparativ cu România

Femicidul rămâne o amenințare serioasă pentru țările europene, afectând mii de femei în fiecare an. România a inregistrat 52 de femicide în noiembrie 2025, când o adolescentă de 17 ani din Galați a fost ștrangulată de un bărbat de 26 de ani. Aproximativ 50 de milioane de femei din UE, cu vârste între 18-74 de ani, au raportat că au fost victime ale violenței fizice sau sexuale, potrivit Eurostat. Germania se confruntă cu unul dintre cele mai ridicate rate ale femicidului din Europa, 155 de femei fiind ucise de parteneri sau foști parteneri în 2023.

Femicidele, definit ca uciderea intenționată a femeilor sau fetelor din cauza genului, rămân o formă gravă de violență împotriva femeilor, adesea întâlnită în relațiile de cuplu sau cele familiale. În 2023, în Germania 938 de femei și fete au fost victime ale tentativelor sau crimelor împotriva femeilor , dintre care 360 și-au pierdut viața, marcând o creștere semnificativă față de 133 de femicide înregistrate în 2022.

Un caz de femicid din 2025 care a șocat țara s-a întâmplat în martie, când o femeie de 35 de ani și-a pierdut viața în timpul sau după o vizită cu soțul său la penitenciarul Burg, în Saxonia-Anhalt. Femeia a fost găsită moartă după întâlnirea nesupravegheată în spațiile pentru vizitatori pe termen lung, destinate intimității deținuților.

O altă crimă împotriva unei femei care a stârnit numeroase proteste în Germania, s-a întâmplat în iulie când Rahma Ayad, o studentă de 26 de ani din Algeria, a fost ucisă prin înjunghiere pe 4 iulie în casa ei din Arnum, sud de Hanover.

În Ungaria, cazul unei femei japoneze, ucisă la sfârșitul lunii ianuarie 2025, a fost declarat abia după ce o organizație pentru drepturile femeilor a dezvăluit că victima de 43 de ani le ceruse ajutor împotriva fostului soț abuziv. Presiunea publică a determinat poliția să rețină fostul soț sub suspiciunea de crimă, iar autoritățile au emis o scuză neobișnuită, cerând iertare și declarând toleranță zero față de violența împotriva femeilor.

Potrivit unui sondaj al Agenției pentru Drepturile Fundamentale a UE, peste 54% dintre femeile ungare au experimentat abuz fizic, psihologic sau sexual din partea partenerilor, cel mai ridicat procent din Uniunea Europeană, în timp ce mai puțin de 16% dintre victime s-au adresat autorităților sau serviciilor specializate. Experții susțin că inegalitatea de gen profund înrădăcinată, stereotipurile dăunătoare și indiferența autorităților contribuie la expunerea multor femei la violența domestică.

Ungaria a refuzat să semneze Convenția de la Istanbul, criticată de grupuri de extremă dreapta din Europa ca promovează o așa-numită „teorie de gen”.

Letonia nu a primit scor în domeniul violenței din Indexul Egalității de Gen din cauza lipsei de date comparabile la nivelul UE. În timpul pandemiei COVID-19, restricțiile și izolarea au crescut riscul violenței în familie, iar organizațiile pentru drepturile femeilor au raportat o cerere mai mare pentru servicii de sprijin.

Datele oficiale colectate de Biroul Central de Statistică din Letonia arată că, după o scădere între 2014 și 2017, numărul victimelor de sex feminin în Letonia a crescut brusc în 2018. Rezultatele obținute de Biroul Central de Statistică includ victimele crimelor și tentativele de omucidere, precum și vătămările grave cauzate intenționat sau din neglijența care au dus la decesul victimei. Relația dintre victimă și agresor este clasificată de Biroul Central de Statistică ca parteneri romantici, membri ai familiei sau vecini.

Între 2010 și 2021, 20 de țări europene au raportat 3.232 de femicide, iar lipsa datelor pentru alte opt state membre indică subraportarea autorităților. Grecia a înregistrat cea mai mare creștere în 2021, cu 187,5%, iar Suedia, Estonia și Slovenia au raportat, de asemenea, creșteri semnificative, potrivit EIGE.

"Femeile nu au fost în mod direct expuse riscului de femicid în timpul pandemiei, pentru că erau blocate împreună cu agresorii, iar toată puterea și controlul erau în mâinile acestora. Ele nu aveau unde să fugă, astfel că violența în relațiile intime a crescut. ” a declarat Cristina Fabre Rosell, liderul echipei pentru violență de gen la EIGE.

Analiza EIGE arată că cel puțin 44% dintre femeile din Europa au fost supuse violenței psihologice de către partener, iar Serbia și Germania au reușit să limiteze creșterea acesteia în primul an de pandemie. Creșteri semnificative s-au înregistrat și în violența sexuală în Grecia, Serbia și Slovenia, iar rapoartele de viol în 2020 au crescut cel mai mult în Ungaria și Grecia, cu 41,2% și respectiv 36,5%, conform datelor Eurostat.