Adolescentă de 17 ani, găsită moartă în Galați. Autorul crimei, înjunghiat de partenerul fetei

O adolescentă de 17 ani a fost găsită fără suflare într-o locuință din Galați, descoperirea fiind făcută de un bărbat de 27 de ani care o cunoștea pe victimă, partenerul tinerei. Potrivit IPJ Galați, iubitul fetei l-ar fi înjunghiat pe presupusul autor al crimei, iar bărbatul de 27 de ani a fost reținut de polițiști.

La data de 16 noiembrie, polițiștii Secției 2 Poliție Galați au fost sesizați prin 112 de un bărbat de 27 de ani din Barcea, care a anunțat că și-a găsit concubina în stare de inconștiență într-un apartament din municipiu. Este vorba de blocul A1 din cartierul Țiglina.

„La data de 16 noiembrie a.c., la ora 06:03, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați au fost sesizați, prin intermediul numărului unic de urgență 112, de către un bărbat care a anunțat că și-a găsit concubina în stare de inconștiență, într-un apartament dintr-un bloc din municipiul Galați. Echipajul de poliție deplasat la fața locului a constatat că cele sesizate se confirmă. În interiorul apartamentului a fost găsită o tânără în vârstă de 17 ani, din municipiul Tecuci, aflată în stare de inconștiență”, au transmis reprezentanții IPJ Galați.

Echipajul care s-a deplasat la fața locului a constatat că tânăra de 17 ani din Tecuci era în stare de inconștiență. Un echipaj SMURD a efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat. Adolescenta se afla în stop cardio-respirator, iar cadrele medicale au fost nevoite să declare decesul.

În imobil se afla și un bărbat de 26 de ani, care prezenta urme de violență pe corp. Potrivit primelor informații, tânăra de 17 ani ar fi fost strangulată de acesta.

Presupusul agresor ar fi fost atacat cu un cuțit de concubinul adolescentei de 17 ani, care se întorcea de la muncă. Martorii spun că intervenția s-a produs după ce fata era deja fără suflare.

Bărbatul de 26 de ani a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Galați, cu multiple plăgi înjunghiate. Persoana care l-ar fi atacat se află în custodia poliției, pentru clarificarea împrejurărilor incidentului.

Cercetările sunt efectuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Galați, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragicul eveniment.